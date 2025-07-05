2025香港影展開跑 邱垂正：台灣是自由創作沃土

陸委會主委邱垂正表示，「創作」需要自由的土壤，台灣作為一塊自由沃土，可以為許多移居來台的香港電影人或文化產業工作者，提供多元題材與創作空間。（台港策進會提供）

2025/07/05 08:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕台港策進會與陸委會合辦的「2025香港影展」，昨（4）日至13日在台北光點華山電影館舉行。陸委會主委邱垂正在昨晚開幕式致詞時表示，「創作」需要自由的土壤，台灣作為一塊自由沃土，可以為許多移居來台的香港電影人或文化產業工作者，提供多元題材與創作空間。

陸委會主委邱垂正、策進會董事長賴秀如、秘書長盧長水、開幕片「爸爸」香港導演翁子光、「虎毒不」導演陳小娟，以及策進會董事謝佩霓、多位經合會與文合會委員參與昨晚開幕式及開幕片放映，現場座無虛席。

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邱垂正表示，香港電影多年來廣受國人的關注與喜愛，近年隨著整體環境的變化，新一代導演用更細膩的手法，藉由描繪人性與情感反映當下社會面貌，喚起觀眾共鳴。「創作」需要自由的土壤，台灣作為一塊自由沃土，可以為許多移居來台的香港電影人或文化產業工作者，提供多元題材與創作空間。

邱垂正指出，本次影展短片單元「留離之際」所放映的三部短片，其三位新銳女性導演都在台灣大專院校研讀電影，展現陸委會長期鼓勵協助香港年輕人來台就學及發展的顯著成果。陸委會將持續支持策進會推動台港健康有序的交流。

策進會表示，這屆影展受到影迷熱烈歡迎，開放線上索票後，短短數天，所有場次均索票一空。此外，5日的「鄉．港．情」論壇，也將邀請翁子光、陳小娟兩位導演，與策進會董事謝佩霓、影評人卓男暢談她們的電影創作之旅。

台港經濟文化合作策進會與大陸委員會合辦的「2025香港影展」，於7月4日至13日在台北光點華山電影館舉行。（台港策進會提供）

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