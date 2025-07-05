為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    2025香港影展開跑 邱垂正：台灣是自由創作沃土

    陸委會主委邱垂正表示，「創作」需要自由的土壤，台灣作為一塊自由沃土，可以為許多移居來台的香港電影人或文化產業工作者，提供多元題材與創作空間。（台港策進會提供）

    陸委會主委邱垂正表示，「創作」需要自由的土壤，台灣作為一塊自由沃土，可以為許多移居來台的香港電影人或文化產業工作者，提供多元題材與創作空間。（台港策進會提供）

    2025/07/05 08:35

    〔記者鍾麗華／台北報導〕台港策進會與陸委會合辦的「2025香港影展」，昨（4）日至13日在台北光點華山電影館舉行。陸委會主委邱垂正在昨晚開幕式致詞時表示，「創作」需要自由的土壤，台灣作為一塊自由沃土，可以為許多移居來台的香港電影人或文化產業工作者，提供多元題材與創作空間。

    陸委會主委邱垂正、策進會董事長賴秀如、秘書長盧長水、開幕片「爸爸」香港導演翁子光、「虎毒不」導演陳小娟，以及策進會董事謝佩霓、多位經合會與文合會委員參與昨晚開幕式及開幕片放映，現場座無虛席。

    邱垂正表示，香港電影多年來廣受國人的關注與喜愛，近年隨著整體環境的變化，新一代導演用更細膩的手法，藉由描繪人性與情感反映當下社會面貌，喚起觀眾共鳴。「創作」需要自由的土壤，台灣作為一塊自由沃土，可以為許多移居來台的香港電影人或文化產業工作者，提供多元題材與創作空間。

    邱垂正指出，本次影展短片單元「留離之際」所放映的三部短片，其三位新銳女性導演都在台灣大專院校研讀電影，展現陸委會長期鼓勵協助香港年輕人來台就學及發展的顯著成果。陸委會將持續支持策進會推動台港健康有序的交流。

    策進會表示，這屆影展受到影迷熱烈歡迎，開放線上索票後，短短數天，所有場次均索票一空。此外，5日的「鄉．港．情」論壇，也將邀請翁子光、陳小娟兩位導演，與策進會董事謝佩霓、影評人卓男暢談她們的電影創作之旅。

    台港經濟文化合作策進會與大陸委員會合辦的「2025香港影展」，於7月4日至13日在台北光點華山電影館舉行。（台港策進會提供）

    台港經濟文化合作策進會與大陸委員會合辦的「2025香港影展」，於7月4日至13日在台北光點華山電影館舉行。（台港策進會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播