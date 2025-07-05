尹立聯手賴瑞隆北上聲援「雲林拔釘」 批丁學忠「隱形立委」

罷免雲林立委丁學忠的公民團體「雲林拔釘」，今天將舉辦雲海大車掃活動，尹立（右）、賴瑞隆（中）等人都親自參加。（尹立提供）

2025/07/05 08:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「罷韓四君子」之一的前高市文化局長尹立、民進黨立委賴瑞隆等人，今天（5日）將北上雲林，參加「雲林拔釘」的大車掃活動，尹立批評丁學忠在立院第3會期質詢率只有22%，被公督盟點名為「隱形立委」，還曾荒唐提案「驗豬DNA」。

罷免雲林立委丁學忠的公民團體「雲林拔釘」，今天將舉辦雲海大車掃活動，上午9點半至10點在德興市場步行掃街，10點至11點在虎尾鬧區戰車車掃，11點至12點在「雲林拔釘」虎尾總部（和平路98號）全民開講，包括尹立、民進黨高雄立委賴瑞隆、雲林子弟的高雄議員黃彥毓將聯手聲援。

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尹立指出，罷免丁學忠不僅是只因為他在立法院亂投票，而是因為他從未真正開口為人民說話。第3會期質詢率只有22%，被公督盟點名為「隱形立委」，問政如空氣，存在感低到連影子都看不見。

尹立說，丁學忠曾荒唐地提案「驗豬DNA」，令人啼笑皆非，但真正令人憂心的，是他對黨團法案的配合毫不猶豫、對人民權利的無動於衷。國會擴權、限制憲法訴訟、提高罷免門檻、財政黑箱，不曾缺席任何一票，「雲林拔釘，就是罷免傅崐萁、黃國昌！」

賴瑞隆則說，丁學忠配合傅崐萁，在立法院聯手推動違憲擴權、削弱國安、親中投共法案，成為國會亂政的幫兇。面對雲林公民自發罷免行動，雲林縣長張麗善竟公然動用縣府資源干預，舉辦反罷免活動、成立「不同意罷免大聯盟」，透過預算補助與行政壓力，粗暴踩踏台灣民主底線。

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