波蘭經貿團訪高雄 交流淨零轉型、金融科技

波蘭經濟發展暨科技部政務次長Michał Jaros今（4）日率領經貿代表團到訪高雄，與市府就淨零轉型及金融科技等議題進行交流。（經發局提供）

2025/07/04 21:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕波蘭經濟發展暨科技部政務次長Michał Jaros率領經貿代表團訪台，今壓軸行程特別到訪高雄，與高市府針對淨零轉型、金融科技等議題進行交流，雙方都對後續合作機會充滿期待。

波蘭經貿代表團成員橫跨波蘭中央部會、國家發展基金、經濟特區、地方政府、學術界與產業界代表等，展現波方對推動雙邊合作的高度誠意。

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訪團對高雄在淨零轉型經驗、永續金融創新方面的具體實踐成果印象深刻，表示將做為波蘭推動城市數位化與產業升級的重要參考，也期望透過更多交流，建立雙邊在政策、技術與產業上的長期合作夥伴關係。

高市副市長羅達生說，高雄的碳排量占全國總排放量5分之1，深知綠色轉型的急迫性，市府致力推動「數位、淨零」雙軸轉型，領先全國推動「淨零治理」，從法規、治理、技術、人才到經濟，以淨零產業鏈方式全面布局，設立台灣第一處「淨零學院」並與國際認證機構合作，打造智慧、永續的宜居城市。

Jaros指出，這是他繼2009年高雄世運後第二次到訪高雄，感受到高雄這10多年來的重大變化，非常享受這座海港城市的氛圍。波蘭在推動淨零產業鏈方面與高雄的目標相似，除了規劃提高再生能源使用率外，希望可以藉由這次拜訪尋求嶄新的合作機會。

經發局補充，波蘭在科技與製造領域擁有深厚實力，與高雄有高度互補性，這次到訪除簡報交流與產業經驗分享外，雙方也就淨零相關議題探討未來合作的可能性，期望建立長期互信夥伴關係。

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