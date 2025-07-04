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    毫無模糊空間！英前國防大臣威廉森：台灣是主權獨立民主國家

    台灣勵志協會舉辦「中國對台灣國家安全威脅」座談會，英國前國防大臣、現任國會議員威廉森（Gavin Williamson）專題演講（記者田裕華攝）

    台灣勵志協會舉辦「中國對台灣國家安全威脅」座談會，英國前國防大臣、現任國會議員威廉森（Gavin Williamson）專題演講（記者田裕華攝）

    2025/07/04 20:02

    〔記者方瑋立／台北報導〕英國前國防大臣、現任國會議員威廉森（Gavin Williamson）今（4日）下午在台北出席台灣勵志協會座談會時強調，台灣是一個民主、自由、主權獨立的國家，「這點毫無模糊空間」。他呼籲各國必須正視現實，逐步強化與台灣關係的正常化，並強調台灣的主權，就是每一個民主國家的主權。

    威廉森說，民主國家過去對中國抱持著樂觀和幻想，認為透過經貿與對話可改變中共，但事實證明，「綏靖（姑息）只會讓霸權更囂張」。他批評西方世界多年來的天真，助長中國持續擴張，中國將善意視為軟弱和讓步，以及得寸進尺的訊號，更不在意「雙贏」。

    他指出，在其國防大臣任內，睽違多年來首次下令英國皇家海軍艦艇通過台灣海峽，北京雖對此強烈抗議，但終究未採取實際報復行動，證明面對霸凌者，唯有堅定反制，才能嚇阻其行動。

    威廉森呼籲台灣不能太過「禮貌」，應更勇於發聲，主動尋求國際支持，並強調「沉默不會讓世界遺忘你，反而是讓你的對手變本加厲」。他並直言，「台灣並非中國，台灣就是台灣，是一個自由、獨立、主權的國家」。

    針對本報提問如何看待即將到來的2027年「戴維森窗口」、僅對外求援會否被視為弱點？威廉森回應，面對迫切威脅，「向盟友尋求幫助絕非示弱」，且不應侷限於軍事合作，還可在醫療、教育等領域深化連結，建立「共享價值的夥伴關係」。

    他呼籲，各國應放下自欺欺人的戰略模糊政策和拖延，逐步走向與台灣建立「更正常化的外交關係」，強化彼此合作。他強調，「歷史並非靜止，國際現實也在改變，現在正是重新思考對台關係的時候」，直接要求各國承認台灣或許非一蹴可及，但從關係正常化、正視台灣及人民存在的事實著手是可行的。

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