貼京華城案11檢察官血跡照！臉書板主戴瑞甯聲押理由曝光

2025/07/04 20:02

臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯（中）。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕偵辦京華城弊案的台北地檢署11名檢察官照片，遭人惡意合成照恐嚇，畫面潑灑血跡，並加註「命債命還」恐嚇文字；台北地檢署昨指揮台北市刑大、調查局資安站，鎖定臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯及女子林惠珠涉有嫌疑，今以戴涉恐嚇及違反個資法且有串滅證及反覆實施之虞、林女涉煽惑他人犯罪、恐嚇及違反個資法，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見2人。

檢方指出，戴、林2人所為，使依法執行職務的司法人員產生恐懼及心理壓力，有藉此影響或干預個案審判重大疑慮；且其等所為在網路世界快速傳播，形成模仿效應，嚴重危害司法秩序及人民對司法的信賴，故認其等均有羈押禁見必要；至於林女的周姓男友，犯罪嫌疑不足，請回。

據了解，戴4月初就在「迷因台式民主」上傳一張合成圖，裡面有總統賴清德、法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗、北檢檢察長王俊力、11名北檢檢察官、4名北院法官及9名高院法官、台北看守所所長等29人的姓名，及其中23人的照片，並加註：「記住他們的名字與臉，違法責任現在無法追究，不代表歷史不追究」。

戴男上傳11名檢察官圖片，並後製加上血跡；林女涉嫌轉傳圖片，並加註「命債命還」至Threads上。（擷取自Threads）

戴男貼11檢血跡照 林女疑加註「命債命還」

檢警調查，7月初，戴嫌獲知前台北市副市長彭振聲之妻墜樓訊息後，又上傳一張圖片，裡面只有11名檢察官，並後製加註血跡；原是護理師的林女，則涉嫌轉傳戴嫌所製圖片，加註「命債命還」至社群媒體Threads上。

北檢昨指揮台北市刑大、調查局資安站，鎖定2人涉案，先通知在內湖科學園區擔任資訊電腦工程師的39歲戴男到市刑大進行查證，深夜11時許將林女及其男友帶回。今凌晨當庭逮捕聲押禁見戴嫌、下午5時許聲押禁見林女，周請回。

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