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    高市去年招商全國冠軍 財政局：上半年仍暫居第一

    財政部今舉辦促參招商大會暨頒獎典禮，高雄市政府獲「113年促參類、民參類招商卓越獎」等4大獎，高市副市長林欽榮率領市府團隊接受行政院長卓榮泰頒獎。（高市府提供）

    財政部今舉辦促參招商大會暨頒獎典禮，高雄市政府獲「113年促參類、民參類招商卓越獎」等4大獎，高市副市長林欽榮率領市府團隊接受行政院長卓榮泰頒獎。（高市府提供）

    2025/07/04 18:42

    〔記者王榮祥／高雄報導〕財政部今舉辦促參招商大會暨頒獎典禮，高雄市政府獲「113年促參類、民參類招商卓越獎」等4大獎；財政局指出，高市府不只連續2年獲大獎，今年上半年招商完成6案簽約、民間投資總額達127億元，暫居全國之冠。

    副市長林欽榮表示，這次佳績來自市長陳其邁前瞻領導與市府團隊共同努力成果，他也特別轉達市長對團隊同仁的肯定與感謝。

    林欽榮指出，高雄市在招商成效、政策引導及投資環境營造表現亮眼，展現強大的城市競爭力，本次促參招商大會推出多案招商亮點，其中「高雄車站專用區四、五及部分商業區公辦都更案」導入TOD模式，整合住宅、商辦、零售空間，重塑車站第一圈市容，打造國際級門戶地標，招商至今年8月6日截止；另「高雄市鳥松山水段運動休閒專用區公辦都更案」等其他8大案源，全數公開徵求合作。

    財政局長陳勇勝進一步提到，今年上半年高雄市已完成6案簽約，包括「亞灣智慧公宅都更案」、「岡山運動中心OT案」等，民間投資總額達127億元，暫居全國之冠。

    預估今年招商簽約金額可望突破1000億元，市府將持續推動都市更新、軌道建設、聯合開發及TOD/TIF財政機制，有效提升都市機能與市民生活品質，實現經濟成長與永續發展雙重目標。

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