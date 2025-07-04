馬英九批民進黨抹紅「海峽論壇」 預告今年暑假仍會帶台生赴中

前總統馬英九。（資料照）

2025/07/04 17:25

〔記者施曉光／台北報導〕日前率馬英九基金會「大九學堂」學生赴對岸參加「海峽論壇」，期間在甘肅發表和平民主統一論的前總統馬英九，在台灣社會引發爭議，馬英九今天在臉書發文批評民進黨抹紅「海峽論壇」這個行之有年的兩岸交流平台，阻止台灣渴望兩岸交流的人參加，不過，兩岸各領域人士並沒有因為政治打壓而退縮，「因為兩岸都是中國人」，他並預告今年暑假馬英九基金會仍將帶領台灣學生參訪北京、廣東、廣西、重慶、天津、上海。

馬英九還說，未來他與馬英九基金會也仍會持續不斷帶著台灣年輕人走訪中國大陸，積極促進兩岸深化交流合作，共創和平未來，讓兩岸下一代的中國人，都能同享中華民族振興的豐富果實。

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馬英九表示，在他應邀出席第17屆「海峽論壇」前，很遺憾看到民進黨用「統戰」這種毫無法律依據的字眼，無所不用其極地抹紅這個行之有年的兩岸交流平台，希望阻止台灣渴望兩岸交流的人參加，但事實證明，現場氣氛熱絡，兩岸各領域人士自然互動交流，沒有因為政治打壓而退縮，因為兩岸都是中國人，同胞相見，自然格外親切。

馬英九強調，兩岸同胞都是炎黃子孫，彼此血緣相依，情感共通，即使一時的政治力量想要「去中國化」、「去漢化」，甚至把台灣總人口96.4%的漢人族群改為「其餘人口」，都是荒誕可笑的徒勞無功，任何人想要在台灣用意識形態做「文化清洗」，或撕裂台灣內部的所謂「清除雜質」，都是絕對不可能成功的。

馬英九指出，他在「海峽論壇」向中國政協主席王滬寧提起，中國5千年歷史，合久必分，分久必合，台灣民眾渴望兩岸朝向「和」與「合」的方向，歷來台灣各項民調，也都顯示多數台灣人民支持兩岸交流，希望兩岸和平與合作，這絕對是絕大多數台灣人的主流民意。

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