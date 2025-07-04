倒數第三週末！ 北市罷免、反罷大型造勢交管一次看

7/5濟南路交管示意圖。（警方提供）

2025/07/04 17:11

〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免投票7月26日登場，明（5日）是倒數第三個週末，反共護台志工聯盟發起「雙北串騎．青鳥冬鹿」雙北機車大掃街，晚間並於台北市濟南路舉辦「罷免是愛．反共護台」公民晚會；另外，國民黨反罷，明下午於台北市政府前市府路上，舉辦反惡罷大型宣講活動。

明日雙北串騎活動，匯聚起雙北12個罷團，共超過40萬以上的民意，與對台灣的愛，台北罷騎的路線由汐止出發，由汐止「齊心斷翔」車隊從南港展覽館附近與「港湖罷秀」、「港湖除銹」接棒；接著在大直美麗華，與「山除薇害」會合；於復興八德路口交棒給「剷除黑芯」；至基隆和平圓環，連線「大安強強滾」、「台灣出來罷」；最後在台電大樓站，與「文山退葆」合體，完成台北車隊最終車掃行動。

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最終，雙北兩線車隊將於景美捷運站匯集，合體後沿羅斯福路，一路騎向終點濟南路上的「罷免是愛．反共護台」公民晚會現場。

反罷免方面，國民黨台北市黨部明下午3點起，於台北市政府前市府路，舉行反惡罷大型宣講活動，活動不僅邀請黨主席朱立倫、副主席連勝文、前中廣董事長趙少康、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等藍營大咖，也找來民眾黨主席黃國昌、新黨北市議員侯漢廷等在野力量串聯。

中正一分局指出，針對濟南路活動，明天上午8點起，濟南路一段（中山南路「不含」至鎮江街「不含」）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至6日凌晨1點活動撤場結束後開放車輛通行，並視交通狀況提早或延後管制、開放。預計下午5點半起群眾增多，如人數自然溢出集會點，會擴大交管範圍，分階段擴大管制中山南路慢（快）車道。

信義分局表示，針對市府路上活動，規劃市府路（松高路至松壽路段）從今晚10點至5日晚上10點實施管制；新仁愛路（一號道路至市府路）全線車道從今晚10時起配合市府路管制且全線管制，5日零時起依原例假日管制方式接續實施全線管制至6日零時止。

7/5市府路集會交管示意圖。（警方提供）

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