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    中選會公布高虹安罷免理由答辯書 罷團提棒球場未改善等7大理由

    中選會公布高虹安罷免理由答辯書，新竹市罷團提7大理由籲市民726投同意罷免。（資料照，記者洪美秀攝）

    中選會公布高虹安罷免理由答辯書，新竹市罷團提7大理由籲市民726投同意罷免。（資料照，記者洪美秀攝）

    2025/07/04 17:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕中選會昨天公告涉貪停職的新竹市長高虹安罷免案的罷免理由書及答辯書。其中新竹雙罷領銜人戴振博提出7大罷免高虹安的理由，包括市政廢弛、自詡揭弊實為政治操作及重大市政建設工作都未完待續，就連棒球場改善至今無下文等，認為高虹安已不適任市長，籲市民726投下同意罷免票。而高虹安的答辯書也曝光，洋洋灑灑9千多字回擊。

    據悉，戴振博在罷免理由書中提到，高虹安挾科技女力與高學歷形象當選，但上任後顯示對市政缺乏投入，面對民意問責也展現傲慢與不尊重態度，甚至其所任命的局處首長也表現不佳，顯示其不適任新竹市長。7大理由涵蓋市政廢弛，市政滿意度吊車尾；自詡「揭弊」，其實都是華而不實的政治操作，提到新竹棒球場改善至今無下文；重大市政建設工作都未完待續，補助款遭到中央收回；只見大型商場笑，不見傳統商圈哭；選前罵限制性招標，選後繼續用限制性招標；勞動檢查淪為年底趕業績；因貪污遭判刑停職，竟大方出席跑活動等。

    面對罷團的7大理由，高虹安答辯提到市府推動施政，不應以單一媒體民調批評。對揭弊是政治操作指控，稱相關行動依法辦理。棒球場未改善，則稱是統包商向法院聲請保全證據，鑑定報告拖近11個月造成，重大工程延宕是接手前朝導致，中央補助也有效爭取與執行；至於限制性招標，則是依法辦理，勞檢進度則按計畫執行。

    至於個人官司導致停職，高虹安稱司法未定讞者不應列入罷免理由，她已提起上訴，且立委期間的涉貪案與市長職務無關，應尊重審判結果，強調市長若被罷免，依法會由中央指派代理人接管市政，不會補選，是剝奪市民選擇市長權利。

    高虹安也提出9千字答辯書。（資料照，記者洪美秀攝）

    高虹安也提出9千字答辯書。（資料照，記者洪美秀攝）

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