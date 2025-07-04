金廈泳渡活動恐喊卡 海基會：中國在細節處有很多政治算計

原定7月26日舉辦邁入第13屆的兩岸體育活動「金廈泳渡—全球華人接力公開賽」，因統戰疑慮，今年可能喊卡。圖為去年「金廈泳渡」女子組選手下水。（資料照）

2025/07/04 16:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕原定7月26日舉辦，邁入第13屆兩岸體育活動「金廈泳渡—全球華人接力公開賽」因統戰疑慮，今年可能喊卡。海基會副祕書長黎寶文今（4）日在例行記者會表示，去年海基會祕書長羅文嘉出席該活動時，發現中國在細節處有很多政治算計。

陸委會昨表示，金廈泳渡活動本質不是單純的運動賽事，凡是去廈門參加活動的選手，都會經歷統戰洗禮，政府會謹慎處理，目前仍在進行審查。

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國民黨立委陳玉珍今則質疑，去年羅文嘉參與時還肯定這項活動有助兩岸和平，為何突然被視為統戰活動？而且這是金門的構想、廈門配合，若要說是統戰活動，「也是我們金門去統戰廈門」。

不過，黎寶文強調，去年羅文嘉出席「金廈泳渡」活動表達海基會的支持，這應該是一個非常自然的民間交流活動，但去年在參加活動過程中，發現中國方面仍然有各式各樣的政治算計，像是原本預期應是可以跟對岸官員有自然互動，最後在行程的安排上，仍然是巧妙的被錯開了。

黎寶文說，應該是單純體育交流活動，但顯然中國在細節方面，仍充滿各式各樣的政治算計，海基會重申，我們認為兩岸的交流應不預設政治前提，是一個正向跟雙向的交流。

黎寶文指出，海陸兩會從來沒有迴避和中國官員接觸，希望在對等尊嚴、健康有序的情況下，舉辦正常的兩岸交流活動。如果和中國官員碰面互動，所有的議題都可以談，但通常阻力都不在我方。

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