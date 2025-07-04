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    「公民宣講護主權」集會7/5登場 北市交管範圍1圖看懂

    「公民宣講護主權」集會活動交通管制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    「公民宣講護主權」集會活動交通管制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/07/04 16:49

    〔記者劉慶侯／台北報導〕由罷免團體申請核准的「公民宣講護主權」集會活動。 將於7月5日（星期六）8時至22時，在台北市中正區濟南路一段前舉辦。台北市警中正一分局為維護活動交通秩序與安全，將進行劃交通疏導管制勤務。

    警方表示，集會地點管制情形如下：

    一、舞台、帳篷等硬體設備搭設： 7月5日8時起，濟南路一段（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至7月6日1時活動撤場結束，始開放車輛通行。

    二、擴大周邊交通管制範圍： 5日17時30分起，群眾陸續進場，如現場人數自然溢出集會地點，為維護交通秩序及群眾安全，將分階段擴大管制中山南路慢（快）車道。

    警方表示，集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由臺北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽臺北市公共運輸處02-27274168 或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

    中正第一分局為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另本次集會活動管制措施亦將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導。

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