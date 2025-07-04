藍白操作謝夏蕎墜樓悲劇 溫朗東：彭振聲月薪70萬為何不請看護？

前台北市副市長彭振聲。（資料照）

2025/07/04 16:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市副市長彭振聲的妻子輕生，藍白竟藉此憾事進行政治操作，甚至有民眾黨支持者製作合成圖威脅檢察官。對此，名嘴溫朗東表示，彭振聲妻子謝夏蕎墜樓身亡，藍白陣營急著歸咎於司法迫害，卻忽略了謝夏蕎42年來「無怨無悔」照顧婆婆，而彭振聲身為丈夫，數十年來是否有盡到支持妻子的家庭責任？

溫朗東在臉書PO文表示，彭振聲在北市府任職6年期間，他和妻子的現金存款從2148萬元暴增至4542萬元，增加了2400萬元。特別是2021到2022年間，存款增加1021萬元，平均每月儲蓄85萬元，是副市長薪水的4倍。公務員配上家庭主婦，錢從何而來？

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溫朗東分析，彭振聲退休後更是「錢途無限」：同時在7家上市公司任職，月薪高達70萬元。這還不包括麗寶集團提供的免費豪宅，每月租金價值14萬4千元。試問，彭振聲既不是國際級建築師，也不是頂尖結構技師，光靠熟悉公務體系，憑什麼有這種「行情」？這是否涉及到副市長任內的「後謝」，正是檢調要釐清的重點。

溫朗東指出，謝夏蕎的悲劇，與其歸因司法，更像是長期的情感忽視。鄰居透露，謝夏蕎42年來照顧中風的婆婆，「現在很難找到這樣的媳婦」。彭振聲忙著在外面配合柯文哲，放水京華城，圖利沈慶京，並獲得大量財團建商肯定，退休發大財。

溫朗東續指，彭振聲有錢了，先不論來源合法與否，彭為何不多請看護、傭人，讓妻子享享清福？一個照顧家庭42年的女性，跟丈夫口角後，選擇結束生命，確實讓人同情，然而，彭振聲當初如果拒絕柯文哲「魔鬼的誘惑」，甚至主動請辭，雖然無法榮華富貴，至少也心安理得，不必鬧得檢調上門，產生自己以至於家庭內部的連鎖壓力。

溫朗東直言，自己貪汙涉案，產生家人情緒，既是柯文哲的誘使，也是自己判斷錯誤。無論如何，都不應該把責任歸咎在打擊貪腐的檢調身上，在黃國昌帶頭煽動下，民眾黨側翼粉專「迷因台式民主」公然恐嚇司法官。這位昨天被捕的戴瑞甯，涉嫌肉搜承辦司法人員的照片，寫上「記住他們的名字跟臉」，圖片並加上「血跡」。這已經不是言論自由，而是恐嚇犯罪。

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