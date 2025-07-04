人民作主志工團台中行腳抗議盧秀燕 全程靜默挺罷團

人民作主志工團至台中3罷區行腳。（記者黃旭磊攝）

2025/07/04 16:34

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨前主席林義雄發起人民作主志工團台中行踏活動，今天中午從台鐵台中站啟動展開3天行腳行程，到中四廢翔、中五斷健及中六敲羅等3個罷免投票區為志工打氣，行腳期間全程靜默，志工副團長張人仰在行前說，罷免是憲法賦予人民權利，要身體力行抗議台中市長盧秀燕，對於罷免是無差別報復說法。

人民作主志工團由高齡86歲何姓志工及小五學童組成，中午由「中六敲羅」發言人萱及台中市民進黨議員陳雅惠等人陪同展開行腳，出發前，志工高喊「同意罷免毀憲亂政舔共立委」，也協助罷團高呼「罷免羅廷瑋、台中回正軌」口號，接著低聲以台語歌唱「我愛台灣」，全程靜默展開行腳祈福。

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張人仰說，林義雄先生身體微恙，以心願聲援支持罷團，而志工團主張公民參與、行駛直接民權，要給盧秀燕市長警示，過去一年藍白立委傷害直接民權，必須跳下來，身體力行抗議盧秀燕批評罷免缺乏民主素養說法，罷免是憲法賦予人民權利。

張人仰指出，盧秀燕說，罷免破壞民主憲政是無差別報復，其實不然，罷免是代議士不當行為，我們把權利收回來而已，要抗議盧市長缺乏民主素養。

小五林姓學童由阿嬤陪同從苗栗趕到台中，他以台語說，「我是台灣囝仔，阿嬤教我要用腳愛台灣，人民作主，我要學習做主人」。72歲的林阿嬤在旁說，乖孫參與過立法院抗議核四運動，前兩週到花蓮陪「葉霸」葉春蓮抗議藍委傅崐萁，翻倒傅崐萁、人生就沒有遺憾了。

人民作主志工團台中行踏活動，到藍委廖偉翔、羅廷瑋及黃健豪等3個罷免投票區，徒步3天全程近30公里，行腳期間全程靜默為志工打氣，「中六敲羅」發言人萱讚稱「最高品質靜悄悄」，預計週六（5日）下午預計走到中四罷團總部「慧成宮」，罷團志工感到振奮，高喊「大罷免，一定會大成功。」

小五林姓學童由阿嬤（右）陪同從苗栗趕到台中行腳。（記者黃旭磊攝）

人民作主志工團行前高喊「同意罷免毀憲亂政舔共立委」。（記者黃旭磊攝）

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