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    首頁　>　政治

    爆募款都給陳佩琪獲不起訴 鄭淑心再揭柯文哲曾告誡幹部「這句話 」

    柯文哲昔日募款執行長鄭淑心。（記者楊心慧翻攝）

    柯文哲昔日募款執行長鄭淑心。（記者楊心慧翻攝）

    2025/07/04 16:12

    〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金等案起訴後，柯市長選戰募款委員會執行長鄭淑心披露，當年她募得的款項皆交給柯妻陳佩琪，但有人反映捐款沒收到收據，陳佩琪提告加重誹謗，台北地檢署昨處分不起訴；鄭淑心今受訪表示，柯文哲稱公開透明，卻說一套做一套，當時還告誡幹部，想賺錢就不要搞政治，要搞政治就不要想賺錢，至今仍不肯認罪，真正冤的是當時給他錢的人。

    根據台北地檢署完整起訴書指出，曾助柯募款的蔡姓女子證稱，鄭淑心於2014年間有辦過募款餐會，有場募款餐會是將錢直接交給陳佩琪，檢察官認定親自見聞是合理評論，尚非無據。另外，針對鄭淑心表示有人反映沒收到捐款收據，網紅史書華受訪時也曾表示，2014年捐給柯的10萬元政治獻金收據查不到，難認鄭淑心有誹謗犯罪故意。

    鄭淑心今天受訪指柯文哲言行不一，至今仍不肯認罪，還在說司法不公，事實上其手法對台灣人民才是不公，甚至有些人反映，本身是學生拿零用錢來捐款，雖然捐的不多，但也都是心意，是對政治人物的一個支持，沒想到柯卻辜負選民對他的期望。

    鄭淑心認為，柯文哲當時常把公開透明掛嘴邊，她當時才會去幫柯文哲，沒想到連最基本的政治獻金申報都未做到，錢進來柯還是收；當時他還會告誡幹部，想賺錢就不要搞政治，要搞政治就不要想賺錢，如今覺得他就是在詐騙人民。

    鄭淑心說，這段時間她雖然受官司困擾，其實很多人也給她很多鼓勵，感謝她有勇氣說實話；陳佩琪提告，想利用司法將聲音壓下去，但她始終認為還是該說的話就該說，「他們至今還不肯認錯，還一直喊冤，但真正冤的是當時給你錢的人」。

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