戴姓版主曾PO「準備請假北檢見」聲援彭振聲 四叉貓：被羈押班真不用上了

臉書粉專「迷因台式民主」7月1日下午1時53分PO文表示「班我是上不下去了 準備請假 北檢見」。（圖擷取自 臉書）

2025/07/04 17:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕臉書「迷因台式民主」粉絲專頁戴姓版主因涉及製圖恐嚇並公開偵辦京華城弊案的台北地檢署11名檢察官照片，被北檢聲請羈押禁見。PTT網路紅人「四叉貓」PO出戴姓版主先前響應民眾黨發布召集令呼籲小草下午2時赴北院集結抗議的貼文，指出戴姓版主現在聲押禁見，班真的不用上了。

四叉貓今日稍早在社群平台Threads貼出臉書粉專「迷因台式民主」7月1日下午1時53分PO文表示「班我是上不下去了 準備請假 北檢見」的貼文截圖，四叉貓在貼文中表示，明明跟大家說好的北檢見，結果戴瑞甯現在聲押禁見，班也真的不用去上了。

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台北地院1日審理京華城案，勘驗台北市前副市長彭振聲等人偵訊錄音檔；豈料，彭振聲的謝姓妻子（72歲）1日早上在高雄市住家墜樓身亡，引發各界關注。民眾黨政策會執行長賴香伶等黨公職也到場聲援，並發動召集令呼籲小草下午2時在北院集結抗議。

臉書粉專「迷因台式民主」7月1日下午1時53分PO文表示「班我是上不下去了 準備請假 北檢見」，而7月2日社群軟體Threads上，暱稱「Mayday1990」（帳號：rosetree881）的網友發出「命債，命還」仇恨性圖文，上頭有負責偵辦起訴及公訴蒞庭京華城弊案的台北地檢署11位檢察官的照片，

北檢3日指揮台北市刑大、調查局資安站，先通知蒐集並張貼檢察官照片的臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯到案，經複訊後以戴男涉犯刑法恐嚇罪及違反個資法，且有勾串、反覆實施之虞，尚有共犯未到案，今晨當庭逮捕後向法院聲請羈押禁見。

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