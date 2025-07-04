呼籲覺醒！何美鄉籲罷免親中立委：台灣維護主權自由「已無退路」

何美鄉強調，「我們不能讓更多有利於中共併吞台灣的法案通過。台灣人在維護自我主權，與自由的路上，已經沒有退路，也別無選擇，我們只能選擇以罷免來改變立法院的生態」。（記者花孟璟攝）

2025/07/04 16:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕流行病學專家何美鄉今表示，一年來看到親中的立委，以人數優勢通過他們想推行的法案，顯示親中政黨正主導著立法院和國家政策，呼籲外界「台灣人在維護自我主權與自由的路上，已無退路，也別無選擇，我們只能透過罷免來改變立法院生態」。

何美鄉今日於臉書發文表示，開頭直言「為什麼而罷？你關鍵性的理由為何？」，接著說，在台灣她反對核能，不是基於對各種能源的效益評估，而是地窄人稠的台灣有多數地殼斷層，我們無法承擔，因地震所造成的核災，很基本的安全考量，關鍵的理由。

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談及大罷免，她認為「現在我們支持大罷免，也是安全考量。」一年來我們看到親中的立委們，可以以人數優勢通過任何他們想要推的法案，譬如凍結或刪除國防預算，顯示親中的政黨在主導著我們的立法院也主導著我們國家的政策。我們知道只有實力才是和平的後盾。

何美鄉強調，「我們不能讓更多有利於中共併吞台灣的法案通過。台灣人在維護自我主權，與自由的路上，已經沒有退路，也別無選擇，我們只能選擇以罷免來改變立法院的生態。」

何美鄉指出，她真的不需要去了解每一位立委各自說了什麼愚蠢的話，或提了什麼愚蠢的法案？我們只想改變哪一個集體共業，可以破壞台灣憲政的結構，罷免掉足夠的立委是唯一可行的道路。

何美鄉坦言，「我也承認，只要把思緒集中在罷免某一個個人時，都是一件很傷感情的事，也很可能撕裂我們與親人的關係。但假如我們放眼在一個更大的價值，我們所做的只是反共者的最後一步沒有退路，自衛的回擊，我們若不成功，中共國併吞台灣可能就會變得非常容易，不需要付出任何代價。」

何美鄉最後呼籲，我們不分老幼，以行動展示我們的決心，要激起更多人的覺醒，如此而已。當我們盡了一切的人事之後，我們還要求神祝我們一把，讓台灣這個可以自由敬拜神的地方，不被極權併吞。

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