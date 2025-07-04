黃建賓控惡罷迫連署 台東挫賓團隊回擊

台東挫賓團隊志工在街頭呼籲罷免投下「同意票」。（記者黃明堂翻攝）

2025/07/04 14:40

〔記者黃明堂／台東報導〕中選會昨天公告罷免立委黃建賓的罷免理由及答辯書，黃建賓以「惡意罷免在台東人裡面找敵人」為題，指控罷團逼迫店家連署，台東挫賓團隊今天回擊，指「不曾、也不需要逼迫任何人連署或公審哪間店家」，反而是挫賓團隊尋求看板掛設位置，鄉親卻因為倍感壓力而不敢同意設置。

黃建賓在答辯書中指出，惡意罷免為了達成目的，隨意出征、攻擊不同意見的鄉親，在善良團結的台東人裡面找敵人，造成難以挽回的裂痕。有台東的老人家，一個人待在家中，被罷免團體不斷上門要求連署，造成龐大身心壓力。有店家因為不想要連署惡意罷免，竟然被放到網路上公審，甚至揚言發動拒買，生計恐受到衝擊。罷團甚至為了推動惡意罷免，隨意抹紅、抹黑，連無辜的農夫、店家、宮廟都遭殃。

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挫賓團隊表示，「不曾、也不需要逼迫任何人連署或公審哪間店家」，反而是挫賓團隊尋求看板掛設位置，鄉親卻因為倍感壓力而不敢同意設置，租借場地舉辦活動頻頻受阻，老人家怕被標記點名作記號所以低調連署，參加連署罷免的友善店家接連遭到網路惡意負評。

挫賓團隊表示，黃建賓該帶著「本位主義」為台東的各項政策跟預算去把關，遺憾這一年多的時間，只有看到一個沒有聲音的立委，黨團要怎麼做就拿香對拜，完全沒有自己的意志跟主張，卻危言聳聽欺騙台東人不存在的風電及廢死議題，把台東人當笨蛋。

挫賓團隊進一步表示，團隊要的是一個重新開機的立法院、能正常的進行議事、為議題進行攻防、能好好的討論各項法案的利弊得失，各政黨要怎麼吵架打架都是他們的選擇，但是在國家最高的民意代表殿堂之下，正常國會，是挫賓行動團隊最卑微的訴求，僅此而已。

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