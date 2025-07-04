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    獨家》蝦米！雙和罷團總部在雙和醫院？院方：GOOGLE誤植

    民眾發現在GOOGLE輸入「雙和罷團」，竟然出現雙和醫院的地址和醫院外觀照片。（記者翁聿煌翻攝）

    民眾發現在GOOGLE輸入「雙和罷團」，竟然出現雙和醫院的地址和醫院外觀照片。（記者翁聿煌翻攝）

    2025/07/04 14:31

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中、永和公民團體組成「雙和罷團」推動罷免不適任立委張智倫、林德福，三階行動正如火如荼，沒想到有民眾上網查找谷歌（GOOGLE）大神，輸入關鍵字「雙和罷團」，竟然跳出衛生福利部立雙和醫院的地址和醫院外觀照片，讓民眾嚇一跳，雙和醫院表示，應該是GOOGLE誤植畫面，醫院行政中立，不會表態或參與任一方，將去函要求更正。

    民眾指出，大家都習慣拜谷歌大神查資料，有人在GOOGLE輸入關鍵字「雙和罷團」，竟然跳出衛生福利部立雙和醫院的地址和醫院外觀照片，讓民眾嚇一跳，有人開玩笑說，罷免藍委張智倫、林德福竟然如此大動作，把整棟醫院當成罷團總部，轟動全中、永和。

    其實「雙和罷團」有自己的官網和自己的總部，看到總部竟然變成雙和醫院，也覺得很意外。

    雙和醫院獲悉後，上網查證果然如此，也覺得很傻眼，地址和照片都被當成罷團總部，怎麼會出現這樣的畫面，百思不得其解，院方表示，應該是GOOGLE誤植畫面，醫院行政中立，不會表態或參與任一方，將去函要求更正。

    雙和醫院表示，應是GOOGLE誤植，將去函要求更正。（記者翁聿煌攝）

    雙和醫院表示，應是GOOGLE誤植，將去函要求更正。（記者翁聿煌攝）

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