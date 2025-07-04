軍人優先升等商務艙引反彈 游盈隆：禮遇軍人何錯之有

台灣民意教育基金會董事長游盈隆今日說，總統主張社會應禮遇軍人，何錯之有？（資料照）

2025/07/04 14:30

〔記者方瑋立／台北報導〕針對總統賴清德日前加碼拋出軍人搭乘國籍航空國際線航班，若遇空位免費升等商務艙等想法，竟引發部分反彈聲浪。為何會有輿論尤其是在野黨一聽就反彈四起，出現異常的反彈聲浪，不一定有道理。

游盈隆表示，賴總統「團結國家十講」中的第四講講述國防議題。因當前政治處於高度敏感大罷免時期，加上前三講「辣度破表」，就算這次國防演說爭議較少，還是有不少人，尤其是在野黨一聽「軍人優先升等商務艙」就反彈四起，但不一定有理。

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他指出，世界多國對軍人的禮遇措施可謂司空見慣，尤其美國，除了制度性待遇外，從機場登機、運動賽事中向軍人致敬，到商業折扣、餐廳優惠、國家公園免門票等，無所不包。反觀台灣，對軍人禮遇措施少得可憐，為何不能效法國際作法？

游盈隆強調，當前國軍肩負任務之重，是前所未見。自2017年以來，中共軍機、軍艦持續擾台、環台，並多次實施大規模軍演，台海局勢一觸即發。在這種高度緊張氛圍中，國軍「疲於奔命，時時刻刻都繃緊神經」，國人對國軍若表達適度肯定與感激，理當是理直氣壯的事，「否則，誰願意去從軍」？

他並提及，台灣民意基金會去年此時所做的全國性民調顯示，66%的受訪者對軍人印象良好，僅26%不佳，在7類公務員中，軍人僅次於警察（71.1%），名列第二，顯示台灣民間對軍人「是肯定的、喜歡的、感謝的」，這是值得欣慰的社會現象。

游盈隆也點出，國防部整體形象仍偏保守封閉，與美軍活潑開放大異其趣，「很少推出讓國人喜愛的影音作品」，尤其是短影音，難以有效傳遞國軍價值與形象。他建議，三軍統帥賴總統與國防部長顧立雄在這方面應多下點功夫。

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