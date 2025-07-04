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    綠營「高雄隊」全面動員 籲7/6參加「護國大繞境」

    號召「高雄隊」總動員，民進黨高市黨部籲高雄鄉親7/6一起「護國大繞境」。（黨部提供）

    號召「高雄隊」總動員，民進黨高市黨部籲高雄鄉親7/6一起「護國大繞境」。（黨部提供）

    2025/07/04 14:08

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市黨部今宣布「高雄隊」全面動員，支持7月26日罷免投票，並呼籲市民7月6日踴躍前往三鳳宮參加「護國大繞境」行動。

    包括黃飛鳳、張漢忠、黃文志、簡煥宗、李雨庭、邱俊憲、鄭孟洳、張勝富等高市議員，前議員陳致中以及市黨部執評委皆到場聲援，展現高雄隊的堅強陣容。

    市黨部主委黃文益代表黨部宣示「726罷免行動」五大行動部署，包含發送「同意罷免」貼紙、設置街頭大型看板、支援外縣市罷免行動、動員5萬名黨員串聯全台及7月6日「護國大繞境」盛大登場等。

    黃文益指出，市黨部徵詢知名插畫家B.B.「台派寶寶」同意後，印製5款「同意罷免」貼紙，自7月6日起將在黨部、市議員及立委服務處免費提供，鼓勵全台支持者索取、張貼、分享。

    市黨部首面「同意罷免」看板已於中央公園五福路圓環掛上，黃文益邀請各區民代持續設立，讓高雄街頭成為民主訴求的展演空間。高雄雖沒有罷免對象，但鼓勵高雄黨公職跨區協助，以「罷韓」經驗支援其他縣市。

    此外，即將登場的「護國大繞境」高雄場，將從7月6日下午2點半從三鳳宮啟程，結合市議員、立委廟口開講及機車繞境隊伍，經過三鳳中街、高雄車站、三民公園、漢神巨蛋等重要地標，並在中央公園城市光廊結束，沿線設置12處應援加油點。

    民進黨高市黨部掛起首面大罷免看板。（黨部提供）

    民進黨高市黨部掛起首面大罷免看板。（黨部提供）

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