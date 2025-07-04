護國大遶境31罷團1500人出發！葉霸喊：台灣人扮演白血球、清除病原體中共內應

葉霸葉春蓮老師疾呼，台灣人現在要扮演白血球，發揮免疫功能、清除中共內應。（記者花孟璟攝）

2025/07/04 14:59

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全台31個罷團合組的反共護台志工聯盟，今天早上10點在花蓮集結誓師，由聯盟「3號志工」曹興誠為罷團授「護國大遶境」戰旗、曹並發表罷免檄文，隨即與葉霸葉春蓮老師、民進黨秘書長林右昌等，率領超過1500名志工從花蓮市中山公園出發！葉春蓮老師說，今年3月她說傅崐萁「通匪」，現在要告訴大家「傅不只是通匪，他絕對就是共匪」，台灣面臨危急存亡時刻，大家必須扮演台灣的白血球大軍，清除台灣體內的病原體。

葉春蓮老師說，她只是一個微不足道、小小的退休生物老師，感謝大家一起到花蓮，一起支持罷免首惡傅崐萁！3月在花蓮的體育館，她當著傅崐萁把心裡的話講出來，當時說他「通匪」是很含蓄的說法，今天要告訴大家，傅崐萁不只是通匪，根本就是共匪！

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她說，自己快要80歲，十幾年來她用顯微鏡檢視傅崐萁，看得一清二楚，傅崐萁帶著藍白立委不顧一切，通過親中賣台法案、刪除國防部、外交部、數發部預算，因為這正是中共處心積慮、要毀掉台灣國家安全最重要的三道防線，也就是國防、外交、國安，這是非常危險的事，台灣人必須先把「中共內應」清掉！

葉春蓮提到，台灣人現在要扮演的角色就是白血球，要發揮免疫能力，成為白血球大軍、祛除各式各樣的病原體，傅崐萁們就是病原體，但是傅是花蓮立委，只有花蓮人能投下罷傅的重要一票，葉霸現場更號召花蓮人：「我們不只是罷免就好，還要罷得漂漂亮亮、高票罷免傅崐萁」！

葉霸在台上與現場罷團志工、群眾喊著「罷傅成功」、「花蓮重生、不枉此生」！讓台下響起陣陣哨音及歡呼。她感謝所有支持大罷免的好朋友，「等花蓮人罷免掉傅崐萁，也罷免徐榛蔚後，好好地把花蓮清理乾淨，等整理好了之後，「誠心歡迎來自台灣各地的好朋友，到花蓮走走看看，花蓮人一定會熱情地款待各位」，讓花蓮重新站起來。

葉霸老師在台上宣講，呼籲花蓮民眾「只有花蓮人能夠投下罷免傅崐萁的神聖一票」，更希望全台灣與她一起「不枉此生」，罷傅成功後歡迎全台灣好朋友來到花蓮。（記者花孟璟攝）

曹興誠舉護國大遶境戰旗，率罷團出發，民進黨秘書長林右昌也陪同一旁。（記者花孟璟攝）

護國大遶境從花蓮市中山公園出發，超過1500人走出公園時整條國聯五路都是人。（記者花孟璟攝）

護國大遶境隊伍早上在花蓮市區徒步遶境，大批護國香燈腳在嘉義來的三太子前導下，浩浩蕩蕩走過花蓮市國聯二路。（記者花孟璟攝）

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