新北4罷團明參與機車串騎 泰山、板橋、雙和、新店到立院

新北4個罷團將參與雙北串騎，從泰山區出發，沿途經過板橋、中永和至新店，再前往台北市濟南路響應反共護台晚會。圖為雙北罷團日前發布「國會派對：生存之亂」網頁遊戲記者會。（資料照）

2025/07/04 15:52

〔記者黃子暘／新北報導〕24件國民黨立委罷免案將在7月26日舉行投票，反共護台聯盟攜多個藍委罷免團體將於明（5）日舉行「雙北串騎」與反共護台晚會。目標罷免新北市藍委張智倫、林德福的雙和罷團媒體組志工「Kate」指出，新北4個罷團將參與機車串騎活動，從新北立委第一選區出發，沿途經過板橋東區、中永和至新店，再前往台北市濟南路響應反共護台晚會。

Kate表示，雙和罷團、目標罷免藍委洪孟楷的「罷洪！刻不容楷」、目標罷免藍委葉元之的「板橋大刪元」、目標罷免藍委羅明才的「拔羅波」參加串騎活動；明日雙和罷團將在雙和車隊掃街段終點處（中和區景平路1號）說明下一波罷免戰略與訴求，全新罷免主視覺「廉恥」屆時也將公開亮相。

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刻不容楷、大刪元、雙和罷團指出，明下午1點44分，第一選區將在泰山區仁愛路157號集合出發，經新海橋往板橋區環河西路四段、民生路三段231號與板東車隊集合，接續走縣民大道、漢生東路等進入中和區，雙和罷團將在景平路1號舉行記者會，新店車隊將來會合，接續前往新店、台北市，雙北罷團預計晚間7點在立院外匯聚。

此外，拔羅波明日下午2點起將在新店馬公演藝廳舉行「刺蔣案」紀錄片「春雨424」放映、導演座談會，活動免費入場，無需報名。

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