普發現金法制化？ 卓冠廷：蔣萬安跟侯友宜都不會同意這樣做

民進黨新北市議員卓冠廷。（資料照）

2025/07/04 13:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團今擬在立法院會闖關「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，刪除1500億元國土防衛韌性與撥補台電1000億元預算，改成普發現金1萬元，但今院會決議暫緩處理。對此民進黨新北市議員卓冠廷表示，他支持照顧人民，但請藍白真的不要再內行講外行話，拿普發現金欺騙人民。

卓冠廷在臉書PO文表示，藍白要把普發現金法制化？別開玩笑了！就連蔣萬安跟侯友宜都不會同意雙北這樣做！藍白今天在立法院決定暫緩普發現金，但是，根本不該暫緩，而是撤案，普發現金如果制度化，會是財政制度的自殺，這種政策連侯友宜和蔣萬安，真正在執政的都會反對。

請繼續往下閱讀...

卓冠廷指出，看看台北市和新北市的稅收就知道，2024年，台北市超徵稅收34.5億元、2024年，新北市超徵稅收124.6億元，請問台北和新北發現金了嗎？他們默默低調不講話。為什麼？蔣萬安宣布投入受高關稅衝擊的產業與勞工支援，而侯友宜市府更是在回覆我的索資時說了大實話，「 預算編列皆入不敷出」、「尚有短差136億～180億」，彌平短差之後「其餘則⽤於償還債務」。

卓冠廷續指，稅收超徵不是隨便發，之前中央曾經發過，那完全是考慮過疫情之下台灣整體遭受衝擊，體恤人民辛苦。但是如果法制化，是完全失去彈性、一定要發，如果一有結餘就發錢，國家長期投資將被排擠，碰到災害、通膨、國際變局時，只會發現政府手上什麼都沒有。

卓冠廷直言，普發可以做，但真的不能法制化。法制化代表預算僵化、代表從此預算將被政治操作綁架，任何政府都被迫選擇發錢討好選民，放棄長期治理，他支持照顧人民，但請藍白真的不要再內行講外行話，拿普發現金欺騙人民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法