藍擬砍國防1500億換普發1萬 綠轟：不顧國人生存「該罷」！

民進黨批評，面對中國併吞威脅，在野黨連一塊錢都不願加強國防，棄全體國人生存不顧。（民進黨提供）

2025/07/04 14:39

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團原擬今天在立法院會闖關「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，刪除1500億元國土防衛韌性與撥補台電1000億元預算，改成普發現金1萬元，但院會決議暫緩處理。民進黨指出，面對中國併吞威脅，在野黨連一塊錢都不願加強國防，棄全體國人生存不顧，這樣的立委，該罷！

民進黨指出，今天原定要在立法院會表決的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案，藍白反對其中要加強台灣國防的國土安全韌性特別預算1500億元，想改為「普發現金一人一萬」，一次就要花費國庫2300億元！

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民進黨表示，身為民意代表，在野黨忙於鬥爭之外，真的應該睜大眼睛看清國際局勢，今年3月歐盟就發布《歐盟整備聯盟戰略》（EUPreparednessUnionStrategy），要求政府和社會需強化「全民防衛準備」，以因應任何天災人禍的極端狀況。由此可知，「全社會韌性」概念是世界共通的語言，也是民主國家共同追求方向，但是只有台灣的國民黨和民眾黨不知道！

民進黨表示，面對中國細緻又綿密的併吞威脅和施壓下，賴清德總統堅定地帶領行政團隊強化各項防衛台灣自主的措施，即日起實行「國家團結月」，7月9日起漢光41號演習實兵演練並結合2025城鎮韌性演習，在在都是為了提升台灣防衛能力；面對北京在漢光演習前加大軍事侵擾台灣的力道，在野黨不但不譴責，更連一塊錢都不願加強國防安全，是棄全體國人生存不顧！

民進黨痛斥，台灣有國民黨和「附隨小藍」民眾黨，既罔顧國人生命也傷害國家安全的民意代表，真的非常令人心痛！這樣的立委，該罷！7月26日首波罷免投票，請投下同意票！

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