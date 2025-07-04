威脅司法人員為何要嚴查？律師曝後果：非常嚴重

台北地檢署偵辦京華城案的11名檢察官，照片遭人合成後上傳社群媒體Threads。（擷取自Threads）

2025/07/04 16:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦京華城案的11名檢察官，照片遭人合成後上傳社群媒體Threads，圖片中不僅刻意加上血痕，還寫有「命債，命還」等恐嚇字句，引發社會譁然。對此，律師陳怡凱在粉專「一個律師的筆記本」發文強調，警檢高度重視此事並非是「小題大作」，他強調，對司法人員的人身威脅絕不能輕忽，「一旦發生，後果將非常嚴重」。

據了解，涉案臉書粉專「迷因台式民主」的戴姓版主已於3日到案，另追緝加上「命債，命還」恐嚇性文字的周姓嫌犯與其林姓女友，全案朝刑法恐嚇及違反個資法等罪嫌偵辦。

請繼續往下閱讀...

針對有部分聲音質疑政府追查威脅法官、檢察官的人太過「小題大作」，陳怡凱指出，之所以對於司法從業人員的人身威脅不能容忍，就是因為這種事真的有可能會發生，一旦發生就會非常嚴重。司法本來就是在處理紛爭，局中人集各種怨恨於一身是常事。曾經有被告家屬懷恨在心，買兇槍擊檢察官，送醫急救才幸運撿回一命。也曾經有律師沒那麼幸運，走出法院就被對造直接殺掉。只是承辦一個案子，就連命都保不住。

「作這種工作就是要有覺悟，永遠都可能會遭到別人的怨恨。」陳怡凱強調，透過司法來解決紛爭，是社會秩序得以維繫的底線。如果司法從業人員在威脅下紛紛退縮，司法機制就會無以為繼，最後變成以暴制暴的局面。

陳怡凱表示，淡化行為是落網被告的標準反應模式。被告到了法庭上，可能會丟出一些避重就輕的辯解，像是「只是說說」、「只是開玩笑」，聲稱自己沒有真的要作，諸如此類。但他強調，有些「玩笑話」是連提都不能提的。活到這把年紀，居然連這點基本常識都不懂。「這其實非常惡劣，明明是在作很嚴重的事情，但卻完全沒有自己所作所為很嚴重的自覺，就這樣漫不在乎，在社會上鬧出大風波，卻還一副無所謂的樣子。」

陳怡凱最後也提醒，這類行為絕非單純言論自由範疇，而是具危險性的煽動，對社會秩序與法治根基構成實質威脅。「更何況，是不是所有參與者或認同者，都只是抱著『說說』的心態，這還真的難說得很。只要有心人一直持續煽動小草、反覆提純精煉，哪天完全可能會有人作出不可挽回的事。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法