女志工被嗆「政敵」當街毆打 罷團痛心：賴士葆為何不譴責暴力？

「文山退葆」一名女性志工3日傍晚遭揮拳，罷團批評賴士葆未譴責暴力。（「文山退葆」提供）

2025/07/04 16:00

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免進入第三階段，街頭衝突也愈發加劇，台北市罷免藍委賴士葆團隊「文山退葆」表示，3日傍晚6點左右，一位女性志工無端遭一名民眾助跑揮拳攻擊。團隊表示，這是赤裸裸的暴力，且幾乎每幾天都會發生在賴士葆的文山、南中正選區裡，為何賴士葆從未正面譴責暴力？

「文山退葆」表示，昨傍晚文山區交通繁忙尖峰時段，女性志工於辛亥路與興隆路的全聯門口，無預警被一名民眾過馬路助跑，然後當街揮拳攻擊，這兩天團隊就會陪同前往文山二分局，製作筆錄提告。

請繼續往下閱讀...

「文山退葆」說，這名男子認定罷團為「政敵」、「綠共」，揮下這一拳不只是攻擊一位志工，而是針對所有支持罷免行動的台灣人而來，這不是故意，什麼是故意？這不是政治立場的對立，而是赤裸的暴力，而這樣的暴力，幾乎已經每幾天就發生在賴士葆的文山南中正選區裡。

罷團表示，文山區也是前總統馬英九的住處，是台北市長蔣萬安轄下的行政區之一，「文山退葆」沉痛地對暴力表達最嚴厲的譴責，同時也質疑賴士葆，為何至今從未正面譴責這些暴力行為？有時間掃街、站路口拍照、接受媒體採訪，難道連花五分鐘寫一篇幾百字呼籲支持者冷靜理性的聲明，或是受訪時花個幾秒呼籲一下都不願意嗎？賴士葆難道就這樣眼睜睜看著自己的選民被打，只因為這些選民罷免他嗎？

「文山退葆」批評，賴士葆不發聲、不表態、不制止，算不算是默許？一個連「譴責暴力」都說不出口的政治人物，怎麼有資格代表這個區域、代表我們的民意？

「文山退葆」要求，賴士葆應立即公開說明立場，是否支持暴力？認為罷免志工該被打？如果不認同這些行為，就請明白說出來，罷免不是仇恨，而是守住底線，「面對暴力，我們選擇理性，但面對不作為的民意代表，我們絕不沉默」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法