民眾黨提案要吳釗燮為共諜案下台 吳思瑤：習近平才要立刻道歉

民進黨立委吳思瑤。（記者塗建榮攝）

2025/07/04 13:36

〔記者劉宛琳／台北報導〕國安會秘書長吳釗燮前助理涉入共諜案，立法院民眾黨團今在立法院會提公決案，請吳釗燮自請下台，表決結果贊成60人，反對49人，本案逕付二讀，交付黨團協商。民進黨團幹事長吳思瑤批評民眾黨團總召、提案人黃國昌無知，民眾黨團的海報上寫著吳釗燮養共諜立即下台，應該寫成「習近平派共諜立刻道歉、立刻停止」。

民眾黨提案內容指出，吳釗燮機要何仁傑因洩漏外交機密予中共被起訴並求處重刑，對國家安全與我國外交造成重大打擊，但吳釗燮迄今神隱，迴避國會監督，破壞我國憲政體制，已不適任國家安全會議秘書長，爰建請院會作成決議：「吳釗燮秘書長自行請辭下台，負起應有之政治責任，以符合責任政治之基本原則」。

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吳思瑤表示，民眾黨團的海報上寫著吳釗燮養共諜立即下台，但這個海報應該要改「習近平派共諜立刻道歉、立刻停止」這樣才對。消滅共諜人人有責，但為什麼在野黨卻是一再的比雙標更雙標，一再的胳臂向外彎，在內部找敵人。

吳思瑤表示，對於提案人民眾黨立委黃國昌的發言，可以看到當一個人滿腦子都是偏見跟仇恨的時候，他嘴巴裡說出來的已經是比無知更無知的言論。

吳思瑤說，看看國際，英國連續三年提出政府的正式報告，中共對於各國政治層面的滲透無所不在，包括在英國的國會也發生了有共諜的滲透，但在英國這樣進步的民主國家不會有人要求官員下台，反而國會團結一致的強化國安法制，拿出具體的行為來對抗中國。

吳思瑤質疑在野黨，習近平派共諜滲透台灣，為什麼要雙標呢？何仁傑案民進黨第一時開除黨籍、主動移送，現在收押中；民進黨更進一步的提出所有強化國安的法治作為，但是國民黨還在擋國安法案，擋了第482次。

吳思瑤表示，黃國昌講共諜一直在說何仁傑、批評吳釗燮，但她提醒黃國昌，最新的共諜案叫做林岳龍，林在國民黨立委王鴻薇、許宇甄、林倩綺的辦公室擔任助理，甚至在國民黨台北市黨部當發言人，「你有沒有叫朱立倫負責？」有沒有叫王鴻薇、林倩綺或許宇甄負起什麼政治責任？

吳思瑤說，今天民進黨提了一個院會決議案，他們認為在副總統蕭美琴當選之後，捷克的出訪行程受到中國的暴行威嚇，應當在國會也要有具體的譴責案。民進黨要求朝野一致的譴責中國滲透台灣，還對我們官員正式的國際行動採取暴力的威脅，國會要有立場，國會要具體譴責，但是藍白不敢，被藍白封殺了。

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