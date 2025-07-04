民眾黨提案要吳釗燮為共諜案下台 沈伯洋列藍委舔共行為：要不要下台？

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/07/04 14:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國安會秘書長吳釗燮前助理涉入共諜案，立法院民眾黨團今在立法院會提公決案，請吳釗燮自請下台，表決結果贊成60人，反對49人，本案逕付二讀，交付黨團協商。對此民進黨立委沈伯洋表示，按照他們這個做法，現在黃國昌最大，以後可以不用選舉了，立法院只要黃國昌和傅崐萁兩個人就夠了，行政院的人全部傅崐萁指派好了。

沈伯洋在臉書PO文表示，全台罷團兵分兩路，有人在地方上繼續奮戰，另一群人在花蓮集結，準備繞台一週，提醒全國人民立法院現在如何癱瘓國家，今天民眾黨提案，準備決議國安會秘書長下台，這種完全不顧權責政治，混淆視聽的提案，以後只會越來越多。

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沈伯洋指出，按照他們這個做法，現在黃國昌最大，以後可以不用選舉了，立法院只要黃國昌和傅崐萁兩個人就夠了。行政院的人全部傅崐萁指派好了，他倒是想問，帶一群立委到中國的傅崐萁，到香港還讓同行人被抓的傅崐萁，要不要下台？在立法院直播機密會議的葉元之，要不要下台？公布外交機密的徐巧芯要不要下台？連署把中國和台灣之間的衝突變成國內關係的羅廷瑋、廖先翔、黃建賓要不要下台？

沈伯洋續指，連署開放快速中國移民的萬美玲、林沛祥、呂玉玲要不要下台？連署讓中國洗產地的丁學忠、魯明哲要不要下台？連署幫一國兩制示範區鋪路的李彥秀、洪孟楷、林德福、張智倫要不要下台？提案讓紅媒永久取得台灣執照的羅智強要不要下台？

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