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    首頁　>　政治

    藍委選情轉樂觀？罷團：論述、闢謠速度是關鍵

    針對藍委選情轉樂觀，罷團「山除薇害」志工Eric表示，第三階段期間，公民團體會比過去更積極地以巷戰、客廳會等形式打入中間選民的心，這是個關鍵時期，論述能力及闢謠的速度會是致勝的關鍵點之一。（「山除薇害」提供）

    針對藍委選情轉樂觀，罷團「山除薇害」志工Eric表示，第三階段期間，公民團體會比過去更積極地以巷戰、客廳會等形式打入中間選民的心，這是個關鍵時期，論述能力及闢謠的速度會是致勝的關鍵點之一。（「山除薇害」提供）

    2025/07/04 14:07

    〔記者甘孟霖／台北報導〕7月26日大罷免就要投票，國民黨內部評估開始出現樂觀局面，原先5月底黨內評估可能有「3+5」席立委被罷，如今危險名單轉為保守，只剩下「3+1」。對此，罷免藍委王鴻薇團隊「山除薇害」今（4日）表示，三階段關鍵時期，會更積極透過巷戰、客廳會等形式打入中間選民，論述與闢謠速度是致勝關鍵。

    「山除薇害」志工Eric表示，近期的確有感覺到反對罷免開始積極動員，無論是在陸戰、空戰上，都有愈來愈多以部分事實和造謠來操作輿論及選情的狀況發生。

    他舉例，國民黨會主張罷免一個立委花1700萬，卻不提自己提的全國性公投會花掉9.2億；也會說罷團志工是有領錢的走路工，卻不提國民黨違法偽造文書，花錢請黨工非法抄寫連署的犯罪事實。

    他強調，罷免第三階段期間，公民團體會比過去更積極地以巷戰、客廳會等形式打入中間選民的心，這是個關鍵時期，論述能力及闢謠的速度會是致勝的關鍵點之一，他們從第一階段開始就積極在為此做準備，因此並不擔心。

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