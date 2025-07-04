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    恐嚇11檢！工程師否認P「血痕」 四叉貓PO備份照：敢做敢當

    四叉貓以及網友貼出戴男的發文截圖。（擷取自「4xgay」Threads，本報合成）

    四叉貓以及網友貼出戴男的發文截圖。（擷取自「4xgay」Threads，本報合成）

    2025/07/04 14:06

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「迷因台式民主」臉書粉絲專頁版主戴姓工程師，張貼偵辦京華城弊案的台北地檢署11名檢察官照片，並刻意後製上血痕引發爭議。戴男於昨（3）日到案說明，他坦承自己上傳合成圖，但辯稱「血痕」非他所做。對此，網紅「四叉貓」貼出戴男刪文前的發文截圖，可見戴男文中貼出的圖片，確實有「血痕」以及「記住他們的名字跟臉」的文字標註，四叉貓也轟：「拜託！敢做敢當好不好。」

    社群媒體Threads近日流傳偵辦京華城弊案的台北地檢署11名檢察官照片，並刻意後製上血痕。北檢昨指揮台北市刑大、調查局資安站，先通知蒐集並張貼檢察官照片的臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴男到案，戴到案後供稱因個人政治因素將照片上傳至網路，否認加註「血痕」與「命債命還」，是其他網友擷取圖片後加註再轉發，與他無關。

    不過，四叉貓今日在Threads上發文表示，雖然戴男已經把文章刪除，但是自己剛巧有截圖備份。根據四叉貓貼出的備份截圖，「迷因台式民主」粉專一開始貼出的合成圖片中，確實就有「記住他們的名字和臉」標註文字，以及右下角的血跡。貼文底下還有網友貼出事情鬧大之前，「迷因台式民主」囂張嗆網友的貼文，表示他只是在北檢照片上「灑了點番茄醬」的發文截圖。

    對此，四叉貓也直接嗆：「戴XX敢做敢當好不好，你貼的原始版圖卡就是有血跡。」他還說：「前天還很嗆說不刪，結果警察敲門的時候還不是偷刪。」

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