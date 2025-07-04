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    外傳點頭參選宜蘭縣長 林國漳今率團到花蓮聲援罷團大會師

    外傳林國漳（右2）已點頭同意接受民進黨徵召參選宜蘭縣長，今天並率團前往花蓮聲援全台罷團大會師。（民眾提供）

    外傳林國漳（右2）已點頭同意接受民進黨徵召參選宜蘭縣長，今天並率團前往花蓮聲援全台罷團大會師。（民眾提供）

    2025/07/04 12:18

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣下屆縣長選舉，民進黨決定徵召參選，總統賴清德全力勸進的宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳律師，外傳他已點頭同意參選，今天並率領7輛遊覽車前往花蓮聲援全台罷團大會師，是否參選更引起關注。林國漳態度低調，強調會師活動是表達對罷免的支持，與參選縣長無關，外界不要有過多聯想。

    民進黨佈局2026宜蘭縣長選戰，總統賴清德希望黨內宜蘭縣檯面上政治人物都不要參選，推舉新人營造新氣象。去年12月17日，賴清德親自來宜蘭勸進林國漳，強調明年底縣長選舉，對宜蘭未來發展很重要，同時分享自己從政經驗，希望林國漳以大局為重。

    當時，林國漳並無參選意願，但賴總統希望林國漳慎重考慮；經過半年多勸進、溝通，化解僵局。據了解，林國漳已同意參選，對於個人特質，綠營也在作「人設」的強化與設定，初步想法是搭配律師角色，著重他在人權、公益、弱勢與社區等領域的關懷，也會提出對未來縣政的擘劃與願景。

    現階段，除了原本就有的宜蘭縣信賴之友會打詐宣講，綠營也將開始安排林國漳下鄉座談，今天宜縣綠營動員7輛遊覽車到花蓮聲援全台罷團大會師活動，就是由林國漳帶隊，慢慢為他建構舞台。

    林國漳長期以來與民進黨關係密切，與社區、社團也都有良好互動，法學素養佳，外在形象與條件，在地方備受肯定；早在林聰賢擔任縣長時期，就屢有傳言，民進黨將徵召他接班參選縣長。這屆總統暨立委選舉，林國漳投入輔選不遺餘力，對選務也相當熱情，走訪基層感受到的回饋與風評，都相當正向。

    民進黨連兩屆宜蘭縣長敗選，最關鍵就是綠營團結，黨內爭取者眾，整合卻不容易，山頭聳立各有盤算；賴清德希望推舉新人參選營造新氣象，讓宜蘭選情與政局煥然一新，林國漳成了黨內最大「公約數」，是各派系都能支持的人選。

    外傳林國漳（左2）已點頭同意接受民進黨徵召參選宜蘭縣長，今天並率團前往花蓮聲援全台罷團大會師。（民眾提供）

    外傳林國漳（左2）已點頭同意接受民進黨徵召參選宜蘭縣長，今天並率團前往花蓮聲援全台罷團大會師。（民眾提供）

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