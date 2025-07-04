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    大罷免在即！北市投票人注意 7/8起可查閱投票權有無遺漏

    台北市5名國民黨立委進入罷免案第三階段投票，北市選委會今表示，民眾7月8日至10日可查閱投票權有無遺漏。（資料照，本報合成）

    台北市5名國民黨立委進入罷免案第三階段投票，北市選委會今表示，民眾7月8日至10日可查閱投票權有無遺漏。（資料照，本報合成）

    2025/07/04 11:44

    〔記者孫唯容／台北報導〕第11屆立法委員罷免案將在7月26日舉行投票，台北市選委會今（4）日表示，7月8日起至7月10日，將在各區公所公告投票人名冊閱覽3日，民眾可以前往查閱自己的投票權有無遺漏情事。

    台北市選委會表示，第11屆立法委員罷免案的投票人名冊編造完成後，將依公職人員選舉罷免法規定，7月8日起至7月10日止在各區公所公告閱覽3日，請民眾持憑國民身分證於每日上午8時30分至下午12時30分、下午1時30分至5時30分踴躍前往查閱，如發現錯誤或遺漏時，得於閱覽期間向區公所申請更正，逾期不予受理。

    台北市選舉委員會提醒，投票人名冊確定後，投票人如於投票日前死亡登記、撤銷或廢止定居許可、撤銷歸化許可、喪失國籍等無選舉權，投票日當天將不發給選舉票。

    此外，本次第11屆立法委員罷免案之投票人確定人數，將依規定於7月22日前（即投票日3日前）公告。台北市選舉委員會呼籲，7月26日投票當日，投票人須憑本人之國民身分證領取罷免票，投票人如在投票日前遺失國民身分證，請儘速向戶政事務所申請補發，投票當日戶政事務所不受理申請，亦不辦理國民身分證初、補、換證之申請。

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