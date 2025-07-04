罷免去哪投票？中選會公布查詢網站 全台9縣市設5947投開票所

中選會表示，罷免投開票所查詢網站今天上線，網站結合Google地圖，民眾點選戶籍所在的區及里或鄰，即可顯示投開票所地址。投票示意圖。（資料照）

2025/07/04 11:40

〔記者李文馨／台北報導〕傅崐萁等24名國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案定於7月26日投票。中選會今天表示，投開票所查詢網站今天上線，網站結合Google地圖，民眾點選戶籍所在的區及里或鄰，即可顯示投開票所地址；並補充，9個市縣共設置5947投開票所。

中選會表示，中選會設置的投開票所查詢網站於今天上線，該系統結合Google地圖，民眾只要點選戶籍所在之區及里或鄰，即顯示投開票所地址，並藉由Google地圖顯示投開票所準確位置。各該罷免案投票權人均可至中選會網站使用此查詢系統。

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中選會也補充，首波24名區域立委罷免案外加新竹市長1件罷免案將於今年7月26日舉行罷免投票，各該罷免案投開票所地點設置業於今日由各該市縣選委會公告，並提供網址供各界查找。

【台北市選委會】公告第11屆立法委員罷免案臺北市各區投開票所設置地點一覽表

https://web.cec.gov.tw/mect/article/60349

【新北市選委會】公告第11屆新北市區域立法委員罷免案投開票所設置地點

https://web.cec.gov.tw/tpcec/article/60371

【桃園市選委會】公告第11屆立法委員罷免案桃園市投開票所設置地點

https://web.cec.gov.tw/tyec/article/60340

【台中市選委會】公告第11屆立法委員臺中市第4、5、6選舉區罷免案投開票所設置地點

https://web.cec.gov.tw/tcec/article/60355

【雲林縣選委會】公告雲林縣第一選舉區立法委員丁學忠罷免案雲林縣投開票所設置地點

https://web.cec.gov.tw/ylec/article/60350

【新竹市選委會】公告第11屆立法委員（新竹市選舉區）鄭正鈐及新竹市第11屆市長高虹安罷免案新竹市投開票所設置地點

https://web.cec.gov.tw/hcec/article/60360

【基隆市選委會】公告第11屆立法委員（基隆市選舉區）林沛祥罷免案投開票所設置地點

https://web.cec.gov.tw/klec/article/60286

【花蓮縣選委會】第11屆立法委員（花蓮縣選舉區）傅崐萁罷免案投票開票所設置地點公告（含設置地點一覽表）

https://web.cec.gov.tw/hlec/article/60364

【台東縣選委會】公告第11屆立法委員（臺東縣選舉區）黃建賓罷免案投（開）票所設置地點

https://web.cec.gov.tw/ttec/article/60346

中選會設置的投開票所查詢網站今天上線，該系統結合Google地圖，民眾只要點選戶籍所在之區及里或鄰，即顯示投開票所地址。（記者李文馨翻攝）

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