徐巧芯反嗆罷免民眾「大罷免大失敗」 許淑華：答辯書只顧著煽動政黨對立

議員許淑華。（資料照）

2025/07/04 12:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之與立委徐巧芯指控罷免團體發放不實文宣，徐巧芯卻被拍下當街對支持罷免民眾連番嗆聲。對此，民進黨議員許淑華表示，3日中選會依法公告徐巧芯罷免案答辯書，面對公民團體提出的8大理由，她沒有回應廣大公民朋友的質疑，還惡意扭曲這場公民運動的本質，忙的煽動意識形態的對立，而面對選民當眾質疑，卻反嗆「輸不起啊」、「大罷免大失敗」，這是一個具有民主素養的人該有的態度嗎？

許淑華在臉書PO文表示，面對公民團體的理由書，徐巧芯完全答非所問，只顧著煽動政黨對立，昨日中選會依法公告徐巧芯罷免案答辯書，面對公民團體提出的8大理由，看了徐巧芯的答辯書發現她沒有回應廣大公民朋友的質疑，還惡意扭曲這場公民運動的本質，忙的煽動意識形態的對立，既然徐巧芯沒有好好跟社會大眾說清楚，就幫大家複習一遍，她的各種爭議！

請繼續往下閱讀...

許淑華指出，（一）公然輕視議事，違背民代責任，立法院會議中多次表現輕率，包括在會議期間睡覺，並於直播中公然承認，甚至嘲諷正在審議的法案為「垃圾」。違背立委應代表選民審慎履職的責任；（二）公共場合不當言行，損害公職形象，多次使用粗俗語言與手勢，甚至對鏡頭比中指，並在院會會議中，公然穿睡衣，嚴重損害國會殿堂的形象；（三）涉洩露國家機密，危害國家利益，她身為外交國防委員會成員，曾被指控洩露外交機密，其行為已違反國會職責，對國家造成重大威脅；（四）國防問政荒腔走板，缺乏專業素養，身為立法院「國防外交委員會」成員，卻多次烏龍發言，例如，她在立法院質詢時提出「過氯酸銨含磷量過高」，引發輿論質疑。此外，對於潛艦國造政策的發言「浮起來就有錢了」，嚴重打擊國軍士氣。

許淑華續指，面對國防預算遭刪除84億4734萬9000元，而且一度遭凍結高達900億，雖然現在因為罷免壓力，徐巧芯一直忙著洗白形象說「支持台灣國防」、「國防預算刪很少」。

許淑華直言，這顯示出徐巧芯根本從未真心檢討，一邊欺騙選民的同時，但態度仍然非常囂張，昨天徐巧芯在警局報案，面對選民當眾質疑，卻反嗆「輸不起啊」、「大罷免大失敗」，這是一個具有民主素養的人該有的態度嗎？7月26日，請一起堅定投下同意罷免！不要浪費我們的納稅錢，讓不負責的立委，繼續危害台灣的民主與安全！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法