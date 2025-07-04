護國大遶境從花蓮出發環台！曹興誠：全民做罷免香燈腳

曹興誠呼籲全民做大罷免香燈腳。（記者花孟璟攝）

2025/07/04 11:07

〔記者花孟璟、游太郎／花蓮報導〕護國大遶境活動今天上午10點從花蓮出發，隊伍綿延300公尺以上，反共護台志工聯盟三號志工曹興誠、葉春蓮（葉霸）老師、各罷區代表出席參與，曹興誠出發前呼籲大罷免香燈腳踴躍參加在全台的遶境活動，全力清除親共賣台的立委。

曹興誠指出，遶境活動希望大家做大霸免的香燈腳，從花蓮出發往下到台東，到南部再北上，在台北青鳥集會的地方結束，天氣很熱，很多人不怕熱，有些地方步行，有些地方坐車，希望遶境19日回到台北。

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曹興誠說，大罷免剛開始由公民團體發動，民進黨把持執政分際，一開始並沒有參與，現在大罷免變成全民運動，民進黨也義不容辭下來支持，這次主題是希望罷免掉這親共、賣台的立委，可是現在國民黨的立委從來不針對為什麼罷免他們的理由做說明，沒有說明與解釋，反而去罵賴清德與民進黨立委，希望製造藍綠對決的假象，公民團體為了保衛國家、主權，清除這些親共賣台的立委，把他們踢出國會，國家才能正常運作，否則不注意的話，3年內台灣會變成第二個香港，被他們牽去向中共投降。

曹興誠說，有人說罷免不是民主政治常態，這雖是對的，但現在面對的不是常態而是緊急狀態，是國民黨佔據國會去跟中共勾結，要癱瘓台灣，這是非常危險的狀況，所以大家要站出來，保衛我們的國家和主權，這是背水一戰，大家一定不能疏忽。

民進黨秘書長林右昌表示，國民黨現在賭的就是民眾的健忘，忘記他們過去一年以來，「傅隨組織」在立法院裡面的惡形惡狀，然後毀憲亂政親中投共，通過了非常多傷害國家的法案，最後還要操作所謂的政黨對決，做這種政治性、仇恨的動員；賴總統的團結十講是站在總統的一個高度，希望讓國人們清楚國家現在所面對的一些困難，希望能夠團結國家，總統用心良苦，希望大家能夠瞭解。

曹興誠（右三）在民進黨秘書長林右昌（左四）等人陪同下，由花蓮出發，展開環台護國大遶境。（記者花孟璟攝）

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