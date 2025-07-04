「女戰狼」稱掏空2758號決議侵犯中主權 民進黨斥：惡行惡狀霸凌台灣

中國外交部副部長華春瑩稱宣稱，試圖歪曲掏空聯大第2758號決議是「對中國主權和領土完整的侵犯」。（路透檔案照）

2025/07/04 10:50

〔記者陳昀／台北報導〕有「外交女戰狼」之稱的中國副外長華春瑩日前在北京出席「第三屆發展中國家與國際法論壇」時宣稱，任何人、任何國家，試圖歪曲掏空聯大第2758號決議是「對中國主權和領土完整的侵犯」，也是對戰後國際秩序的公然挑釁。民進黨中國事務部今痛斥，中國為了遂行政治目的，一再刻意曲解、濫用、扭曲2758號決議，才是惡行惡狀的霸凌台灣，台灣人民不會接受，民進黨也要對此強烈譴責。

民進黨中國部指出，包括美國在內的許多國家，都認為中國當局曲解聯大2758決議就是要以孤立脅迫台灣，也有許多國家的國會和國際組織通過決議表示「聯大2758號決議不涉台」來駁斥中國的片面說法。

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民進黨中國部說明，聯大2758號決議僅涉及「中國代表權」問題，僅確認中共代表中國在聯合國的席次、排除蔣介石政權代表，並未對台灣主權歸屬作成任何認定，也未處理台灣或其人民在聯合國的代表權問題。同時，該決議並未限制任何國家與台灣實質交往的主權選擇，也未排除台灣有意義地參與聯合國體系及其他多邊論壇。

民進黨中國部表示，中共當局藉口「侵犯中國主權」、「捍衛國際法治」等，都是企圖綁架國際社會，向全世界傳達「台灣是中國的一部分」等錯誤訊息，目的在壓縮台灣國際空間，阻撓台灣國際參與，最終消滅中華民國台灣的主權地位。

民進黨中國部強調，台灣擁有自我定位權，也具備國際責任感。對於中國當局扭曲2758號決議、侵蝕台灣國際空間的作為，台灣人民不會接受，民進黨也要對此強烈譴責，台灣堅守民主自由、人權價值，堅定為國際自由、法治與永續發展做出貢獻，未來也將持續積極參與全球論壇和各項行動，以實踐對國際共同體的承諾與責任。

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