彭振聲妻憾事遭操作煽動仇恨 簡舒培：藍白還能泯滅人性到什麼地步？

民進黨北市議員簡舒培。（資料照）

2025/07/04 11:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市副市長彭振聲的妻子輕生，藍白竟藉此憾事進行政治操作，甚至有民眾黨支持者製作合成圖威脅檢察官。對此，民進黨北市議員簡舒培表示，操作悲劇煽動仇恨，藍白還能泯滅人性到什麼地步？

簡舒培在臉書PO文表示，台灣是言論自由的社會，每個人的理念或有不同，各自政黨有競爭也是常態，但無論如何，「人性」應該是最最最基本的底線，然而，「策劃衝撞」這樣一個放在任何人身上都該被譴責的暴力行為，只因為受害者是民進黨籍的蕭美琴副總統，這起駭人聽聞的國家級暴力事件，在國民黨立委眼裡卻是「失敗有點遜」；負責偵辦審理京華城弊案的檢察官、法官，明明只是克盡職守，卻在民眾黨與國民黨的全力操弄下，人身威脅遭受安全。

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簡舒培指出，現在的藍白滿腦子只剩政治跟仇恨，完全找不到一絲人性。面對彭副市長家中發生憾事，柯文哲嘴上說「大家因為他受苦了」覺得抱歉，卻又在開庭時開嗆「彭振聲太太的筆錄要不要拿出來？」柯文哲冷血到無視彭家還在治喪期間，不過就是擔心這件事的熱度減退，不利於他炒作聲量、煽動仇恨。

簡舒培續指，另一方面，黃國昌宣布民眾黨全體黨公職全力奧援高虹安與24名藍委。高虹安早已退黨、726要受到民意檢驗的人裡面根本沒有一個人是民眾黨籍。民眾黨這麼不甘寂寞、這麼想在罷免潮裡有個角色，這點大家都不意外，也尊重他們的選擇，但是，高虹安會面臨罷免，是因為新竹市民給了民眾黨跟高虹安機會，高虹安卻施政成績吊車尾，還涉貪被判刑，讓新竹人光榮感全無；國民黨24個立委面臨罷免，是因為黃國昌與傅崐萁拉著他們，在立法院毀憲亂政、濫權擴權，把立法委員當成太上皇，想從內部摧毀台灣。

簡舒培分析，黃國昌要跟國民黨一起反罷免，大家不意外也沒什麼意見，但令人髮指的是，黃國昌反罷免的其中一個理由，竟然是拿彭振聲家中的憾事來操作「檢察官鷹犬化」。黃國昌說「司法改革不能停下腳步」，但藍白進到立法院這一年多以來，他對司法做了什麼？是修憲法訴訟法，癱瘓憲法法庭，剝奪人民尋求司法的權力？是不顧法界專家質疑，力推法庭直播，用輿論公審干擾司法獨立，把司法改革當成政治交換的工具？

簡舒培直言，公民團體發起罷免，對於「為何罷免」能夠詳細陳述理由，藍白要反罷免，也請光明正大地站出來，告訴大家為什麼自己不該被罷免，而不是拿一條寶貴生命的逝去，當作煽動仇恨的素材，為了救柯文哲、救大罷免，踩在喪家的悲痛上，泯滅人性的大搞政治操作！

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