藍營反罷空戰文宣掛勾重啟核三公投 訴求守護「為民力拚核電延役的國民黨立委」

雖然726首波大罷免投票無緣搭上823重啟核三公投，但國民黨的空戰文宣最近仍將兩者掛勾，祭出「726投下不同意罷免，就是不同意民進黨用肺發電！」的訴求，並呼籲人民一起守護「為民力拚核電延役的國民黨立委」！（國民黨提供）

2025/07/04 10:50

〔記者施曉光／台北報導〕雖然726首波大罷免投票無緣搭上823重啟核三公投，但國民黨的空戰文宣最近仍將兩者掛勾，祭出「726投下不同意罷免，就是不同意民進黨用肺發電！」的訴求，並呼籲人民一起守護「為民力拚核電延役的國民黨立委」！

不過，這項訴求對於選區內同樣也有已除役核電廠的新北市藍委們，難免有些許尷尬。

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藍營人士不諱言，尤其是對選區含括新北市石門區、萬里區的核一、核二廠，甚至目前仍處封存狀態的貢寮區核四廠，分別為新北市第1選區的立委洪孟楷，新北市第12選區立委廖先翔，黨中央這樣的反罷訴求確實難免會讓洪、廖兩人有些許尷尬，但該人士也強調，823公投的創制標的就只有位於屏東縣恆春鎮的核三廠，從對抗綠營大罷免的整體大局來看，應該對新北市藍委們的影響不大。

國民黨這波空戰文宣把24位藍委劃分成5大區域，分別訴求「台北－首都領航改革，拒讓台灣陷黑暗！」、「新北－守住核能選項，讓新北家庭有電不漲價！」、「桃園－產業用電不能斷，桃園挺核延保經濟！」、「台中－台中人拒當火力人質，支持核電延役救空氣！」、「竹雲花東基－全台一體！支持核電延役才有未來！」

國民黨強調，藍營立委努力推動「核子反應器設施管制法」修法，延長核電使用壽命，保障電力穩定，保護民生、產業與國家安全韌性，民進黨卻是為政治惡意罷免國民黨立委，說穿了就是在阻擋推動核電延役，繼續讓人民忍受火力發電的苦果。

國民黨表示，賴清德總統上任1年，能源政策如同矇眼開車，錯誤領航，一邊說要穩定供電、不漲電價，一邊卻放著核能不用，讓火力發電佔比飆破9成，全台人民用肺在發電，這不是能源政策，而是國家安全危機。

國民黨還說，全世界都在擁核，只有賴清德踩死油門，核電延役是世界潮流與民意期待，也是國家安全，台灣不能再被民進黨意識形態綁架，「這次換我們站出來力挺為民力拚核電延役的國民黨立委」。

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