文山退葆女志工遭助跑重拳攻擊！ 網友起底施暴者

罷免賴士葆的團體「文山退葆」指出，昨日晚間，一位女志工被反對方辱罵外還重拳攻擊。「農藝女孩搬家了」也在社群平台Threads表示，攻擊者是中裔日籍，之前曾發文希望在台灣結婚取得身分證。（圖擷取自 臉書 Threads）

2025/07/04 11:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免邁入第三階段，第一波投票將在7月26日舉行，許多罷免團體加緊走上街頭，希望能拉到更多同意票，罷免賴士葆的團體「文山退葆」指出，昨日晚間一位女志工被反對方辱罵外還重拳攻擊。「農藝女孩搬家了」也在社群平台Threads表示，攻擊者是中裔日籍人士，之前曾發文希望在台灣結婚取得身分證。

文山退葆在臉書PO文表示，昨日傍晚6點左右，一位文山退葆的女性志工，在文山區交通繁忙的尖峰時段、在車水馬龍的大路口（辛亥路與興隆路的全聯門口），無預警被一名民眾過馬路助跑，然後當街揮拳攻擊，這兩天會前往文山二分局製作筆錄提告，相關的路口監視器畫面會在後續的Po文裡面展示岀來。

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文山退葆指出，這位攻擊者旁若無人、言語辱罵、不分青紅皂白地出手，只因為志工手上拿著罷免標語，只因為攻擊者認定罷團為「政敵」、「綠共」，更大聲質疑「為什麼要罷免賴士葆！」這位加害者揮的這一拳，並不只是攻擊我們一位志工而已！他的這一拳是針對所有支持罷免行動的台灣人而來！他是刻意的，並且惡意滿滿的從對面馬路衝向我們志工而來！這不是故意？那麼什麼是故意？這不是政治立場的對立，這是赤裸的暴力。而這樣的暴力，幾乎已經每幾天就發生在賴士葆的文山南中正選區裡，而文山區，也是前總統馬英九的住處，也是蔣萬安轄下的行政區之一。

文山退葆續指，在此沉痛地對暴力表達最嚴厲的譴責，同時也質疑賴士葆先生為何至今從未正面譴責這些暴力行為？賴士葆有時間掃街、站路口拍照、接受媒體採訪，難道連花五分鐘寫一篇幾百字呼籲支持者冷靜理性的聲明，或是受訪時花個幾秒呼籲一下都不願意嗎？賴士葆難道就這樣眼睜睜看著自己的選民被打，只因為這些選民罷免他嗎？我們不禁想問：不發聲，不表態，不制止，算不算是一種默許？

文山退葆直言，當賴士葆面對支持者的不理性選擇逃避，當賴士葆對一再發生的暴力裝作沒看見，我們不得不問「為什麼？」一個連「譴責暴力」都說不出口的政治人物，怎麼有資格代表這個區域、代表我們的民意？我們再次嚴厲譴責這樣的暴力行為，我們也要求賴士葆立即公開說明立場：你支持暴力嗎？你認為罷免志工該被打嗎？如果你不認同這些行為，就請你明白說出來，罷免不是仇恨，而是守住底線。面對暴力，我們選擇理性，但面對不作為的民意代表，我們絕不沉默。

「農藝女孩搬家了」在社群平台Threads表示，圖中這位先生，昨天衝去毆打文山退葆的女志工，無預警的重鎚兩拳，被網友找出公開資料，新北市召會的邱OO先生，中裔日籍希望在台灣結婚取得身分證 台灣女生眼睛睜大看清楚，這位對著女志工揮拳毫不猶豫。

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