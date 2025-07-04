如何幫大罷免拉票？ 顏擇雅曝解方

台灣國成員2日在國民黨中央黨部前舉行「台灣國大罷免N號志工團」成立記者會，並高呼「大罷免，大成功」口號。（記者廖振輝攝）

2025/07/04 12:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免邁入第三階段，第一波投票將在7月26日舉行，不過有民眾近日接受街訪時卻稱「是立委在罷免，不是我們人群在罷免」。對此作家顏擇雅表示，要幫大罷免拉票，就要從生活出發，要舉斷網、斷航、斷訊、駭客戰這些明確的例子，並且要跟你拉票對象的生活與財產產生連結。這是我的心得，請大家馬上找身邊的人演練演練。

顏擇雅在臉書PO文表示，很多不關心大罷免的人雖然知道兩岸緊張，也知道中共很想併吞台灣，卻對藍白委過去一年多做的事無感。他們說，政治的事我不懂，7月26日不打算去投票。就算台灣變慘了，也是大家一起，不是只有我慘，但我發現，只要講到切身相關的事，這種人就會非常有感。

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顏擇雅指出，例如有一個朋友，非常喜歡出國玩，顏擇雅問說：「你不擔心台灣一被封鎖，你就回不來了？」這位朋友非常驚訝，因為他一直以為他去的不是中國，不會受影響。顏擇雅說：「封鎖就是所有飛機都飛不進來，台灣飛機也飛不出去。台灣人在國外馬上變難民。屆時你身上最好美金帶夠。還有你可能也聯絡不到台灣的家人，因為台灣會被斷網斷訊。」講到這裡，他就說7月26日會去投票了。

顏擇雅直言，要幫大罷免拉票，就要從生活出發，要舉斷網、斷航、斷訊、駭客戰這些明確的例子，並且要跟你拉票對象的生活與財產產生連結。這是我的心得，請大家馬上找身邊的人演練演練。

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