要等對美關稅結果出爐 朝野共識今不處理4100特別條例

國民黨團書記長王鴻薇表示，4100億的特別條例也許到時候可能還不夠，也說不一定。「所以這次的院會我們暫時先不做處理」。（資料照）

2025/07/04 10:11

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院昨天協商「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，朝野無共識，原預計今天院會表決。不過，由於對美關稅談判結果尚未出爐，加上朝野黨團對草案內容意見分歧，今天決定暫緩處理。

國民黨團書記長王鴻薇表示，本來這一次的院會準備處理4100億特別條例，普發現金1萬元的條例。不過這兩天越南與美國的貿易的協商已經出來了，事實上這個結果其實是讓人很擔心的，越南是對美國完全的開放市場，且用零關稅的方式，但越南本地出口的商品 還要被美國課徵20%的關稅，如果按照越南這樣的一個狀況，「對台灣來講，其實我們會擔心」。

請繼續往下閱讀...

王鴻薇表示，最快在下週台美之間的貿易協議應該也會公開，「如果是按照越南這樣的模式，我們非常擔心，整個衝擊恐怕是我們很難想像的」。所以國民黨團認為，這4100億的特別條例其實最主要的就是要針對美國的貿易戰，「對台灣不管是農業、外銷產業、勞工還有很多的我們廣大的民眾產生的影響」，所以國民黨團覺得還是應該要等到整個台美貿易協議有比較明確的輪廓出來之後再來去處理。

王鴻薇也說，4100億的特別條例也許到時候可能還不夠，也說不一定。「所以這次的院會我們暫時先不做處理」，等到台美貿易的協議正式的塵埃落定，再廣泛的來聽各產業受到的衝擊，這樣再來做處理比較妥適。（10:44更新）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法