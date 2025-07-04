罷免黃建賓衝高同意票 台東罷團明起連兩天大造勢

台東罷團在街頭豎立看板籲罷免立委黃建賓，本週末一連兩天將大造勢。（記者黃明堂攝）

2025/07/04 10:14

〔記者黃明堂／台東報導〕罷免國民黨立委黃建賓將於7月26日投票，同意票約需2萬9千票且多於不同意票，才算罷免通過；「台東挫賓行動」罷團及民進黨將於本週末一連2天展開造勢，全力衝高同意票。明天有護國大遶境從池上一路掃街到台東市，後天晚間則有電視談話節目現場開講，立委王義川將到場，事前也會領軍掃街造勢。

中選會公告全國大罷免首波成案選區，台東罷免黃建賓名列其一，台東罷團除了製作看板，志工們每天到街頭舉牌催票，向來往人車喊話「罷免我同意」，但至今尚無大型造勢活動，由於距投票日時間相當緊迫，令不少支持罷免的民眾相當緊張。

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反共護台志工聯盟與民進黨合辦「護國大遶境」今天上午從花蓮起跑，歷時16天順時針環台一周，號召大家一起來當護國香燈腳，罷免舔共不適任立委。台東是第2站，車隊將從花蓮南下，預計明天下午2點15分抵達池上，沿台9線進入池上市區，再由台9線經關山、鹿野、卑南進入台東市，先車隊續繞行市區外圍，預計下午4點40分在體育館集結出發，進行徒步大掃街，走博愛路、新生路等鬧區路段，近距離接觸民眾，號召出來投下同意票。

後天晚間6點半，將在台東糖廠文化創意園區開設「新台派召急令，團結守護東海岸」現場節目，現場開放民眾參加，並邀請王義川、莊瑞雄、卓冠廷等人，及台東挫賓行動志工開講，在節目開始之前，下午4點半，王義川將領軍「川流不息，同意大車掃」，號召大家一起掃街掃共匪。

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