獨家》衝花蓮護國大遶境！75歲公衛專家何美鄉：傅崐萁們正在引共入台

何美鄉已經75歲了，上下班時間排班站街頭舉同意罷免牌，一站就2小時不喊累。（記者花孟璟攝）

2025/07/04 09:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕75歲的流行病學專家何美鄉力挺大罷免，不但自告奮勇當手排貨車司機，支援罷團駕駛宣傳車，昨晚更與汐止罷免廖先翔罷團一起搭火車衝花蓮，今天上午參加護國大遶境。何美鄉說，無法想像大罷免如果沒有成功，台灣會變什麼樣子？更批傅崐萁們正在「引共入台」，這個本來不被國民黨認同的傅崐萁經濟犯，到現在當上立院的黨團領導人，她觀察背後應有中共的黑手。

家住汐止的何美鄉昨晚與廖先翔罷團的成員，搭火車風塵僕僕到花蓮後，也前往花蓮罷團「微光花蓮」為罷傅志工加油！何美鄉說，最先是在4月得知，有罷團年輕人不會開手排車，因為他們只有一輛車需要會開的人幫忙，她以「來自上個世紀的技術」義不容辭投入。

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而何美鄉加入汐止罷團時間約一個多月，她說，當她發現這些為台灣努力的年輕人都累癱、過勞需要去復健，她即加入人手不足的罷團，排班於上下班時間舉牌站街頭、一站就是2小時，「這時候我們就是無名的罷團成員」，在風風雨雨中努力。

「傅崐萁們主導立法院不到1年，可以感受到任何法案只要是國民黨要過，一定會過，而且是全部通過」，這代表基本上立法院已沒有在運作。她從做預防醫學的人的眼光來看，這些案子政策對未來影響深遠，就是在默默的「引共入台」，會讓中共不費吹灰之力就把台灣併吞掉，她更擔心，當大家終於都覺醒的時候已經太晚，因為台灣人對中共的戒心實在非常不足。

「六四天安門事件前3個月，我人就在中國」。何美鄉受訪提到，當時在美國疾病管制與預防中心（CDC）工作，負責中國專案，當時全世界公衛體系都前往剛開放不久的中國，花精力爭取經費幫助中共改善，但這樣一個國家，是怎麼處理疫情？當全世界都警覺到恐怖，已拿著病毒基因序列去做檢驗試劑，但中共手握資訊卻沒公開，連該做什麼、該如何告知人民，一樣都沒做到，武漢還在舉辦萬人宴，「這是一個很可怕的國家」。

花蓮葉春蓮「葉霸」老師曾評論傅崐萁「不學無術、胸無點墨」，何美鄉則說，「傅崐萁就是個經濟犯」，而且更低級、腦殘的是，經濟犯竟能當黨團領導人？她覺得奇怪，何以國民黨幾年前仍不接受傅崐萁，現在國民黨立委們卻對他服服貼貼、畢恭畢敬，花蓮地震未滿月就急著赴中更是不可思議，回台後就主導親共亂台法案。

對於台灣罷團的年輕人發起大罷免，何美鄉直呼「太有創意」！她認為，大罷免的精神並不是哪一個立委特別壞，而是為了背後集體的邪惡力量，正在引導我們走向我們不想去的地方，民主國家立法院，少數服從多數，但多數也要包容少數，然而現在整個立法院沒有反映自由民主國家應該有的狀態，這個生態一定要被改變。

何美鄉到花蓮罷團微光花蓮總部參觀，對現場擺設的小物非常喜愛。（記者花孟璟攝）

何美鄉（左一）與汐止罷免廖先翔罷團一起到花蓮，一下火車就在車站前拍照「花蓮我來了」！。（記者花孟璟攝）

何美鄉（左一）與汐止罷免廖先翔罷團一起到花蓮，一下火車就在車站前拍照「花蓮我來了」！。（記者花孟璟攝）

何美鄉衝花蓮參加護國大遶境，早上、下午都要在花蓮、吉安鄉徒步。（記者花孟璟攝）

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