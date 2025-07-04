4月就有恐嚇合成圖在網路流傳！ 吳靜怡：誰在背後操控輿論狙擊？

臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯訊後當庭逮捕並聲押禁見。（資料照）

2025/07/04 09:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體Threads近日流傳偵辦京華城弊案的台北地檢署11名檢察官照片，並刻意後製上血痕，上面寫有「命債，命還」等恐嚇字句，北檢昨指揮台北市刑大、調查局資安站，先通知蒐集並張貼檢察官照片的臉書「迷因台式民主」粉絲專頁戴姓版主到案，複訊後以戴男涉犯刑法恐嚇罪及違反個資法，且有勾串、反覆實施之虞，尚有共犯未到案，今晨當庭逮捕後向法院聲請羈押禁見。對此媒體人吳靜怡表示，連法庭都不放過！偷拍法官後製合成圖，誰在背後操控輿論狙擊？

吳靜怡在臉書PO文表示，恐嚇司法的政治病毒，已經滲透到法庭！其中，兩位審理京華城案的法官，在法庭上身著法袍、凝視電腦的工作照，疑似從庭內偷拍流出，到底是誰偷拍的？誰提供給戴瑞甯後製的？

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吳靜怡指出，檢方已逮捕上傳原始合成圖的資訊工程師戴瑞甯，並在台中查獲進一步加工圖文的周男與林女，這三人只是操盤者，還是只是執行者？是否還有「影武者」在幕後下指令，利用社群媒體試圖影響、干預、乃至阻撓特定司法案件的正常審理？更進一步的問題是，這是否就是一種「白手套政治網軍」操作，用恐嚇讓基層檢察官和法官對特定勢力退讓、不敢碰、不敢辦？

吳靜怡續指，4月開始，就有一張戴瑞甯製作的合成圖到處在各群組轉傳，圖片標題為「記住他們的名字與臉，違法責任現在無法追究，不代表歷史不追究」來源標示為「迷因台式民主」時間和手法接近中共國台辦將我國3名檢察官納入「台獨打手」雷同，更將總統、法務部長、檢察總長、北院法官、高院法官、北檢檢察官、土城看守所所長等人的姓名照片製作成組織圖，這樣的人物圖表資訊如此完整，更有兩位穿著法袍的法官照片，絕非一般工程師可以辦到，而「命債，命還」是周男與林女在彭振聲夫人輕生的時間點後製並用網軍帳號散佈出去，整體的時間和運作軸線像是搭配好的戰術，並不單純。

吳靜怡直言，透過社群媒體攻擊司法官員、破壞制度信任與「去正當化」，針對司法、政治敵人進行操縱與污名化，形成結構化的輿論攻擊網絡，難道是普通網友單純個人情愫犯案，還是一場精密設計的政治干預？全案尚有共犯未到案，目前看起來不排除有組織犯罪的可能。

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