徐巧芯當街狂嗆支持罷免民眾 林俊憲：接下來只會越來越多……

國民黨立委葉元之與立委徐巧芯指控罷免團體發放不實文宣，徐巧芯卻被拍下當街對支持罷免的民眾的連番嗆聲。（圖擷自YouTube）

2025/07/04 09:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之與立委徐巧芯指控罷免團體發放不實文宣，徐巧芯卻被拍下當街對支持罷免民眾連番嗆聲。民進黨立委林俊憲轉貼這段影片，並指國民黨內部評估罷免會掉的席次減少，他預測國民黨會認為「代表終於不用再演了」，並酸「大家又可以看到熟悉的國民黨本色演出囉！」

國民黨立委葉元之昨（3）日上午在立委徐巧芯陪同下，前往台北市警局中正第一分局報案，指控罷免團體發放不實文宣。期間有路過民眾對他們喊「大罷免大成功！」不料徐巧芯立刻對民眾開嗆「大罷免大失敗齁！這個大惡罷大失敗，不要民主輸不起啊！選輸了就翻桌喔？選輸了就翻桌，國會民進黨選輸就翻桌，就是像這個樣子！」整段回應歷時逾10秒。

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林俊憲在臉書也轉貼這段畫面，並酸「不做任何評論，單純協助廣傳，幫同事一個忙！」、「大家可以放心，類似的片段，接下來幾週只會越來越多，因為今天新聞出來了，國民黨內部評估罷免會掉的席次減少，越來越『穩』」。

林俊憲說明，「穩」代表什麼呢？代表終於不用再演了，大家又可以看到熟悉的國民黨本色演出囉！

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