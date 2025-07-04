罷團提7大理由控「親共懶立委」 林沛祥回批：造謠一張嘴

國民黨基隆立委林沛祥被罷團提議連署罷免案，中選會昨天（3日）公告，將於7月26日投票；林沛祥在罷免案的答辯書中一一澄清，指罷免一方提出理由均非事實，呼籲鄉親用選票終結。（資料照，記者俞肇福攝）

2025/07/04 10:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕中央選舉委員會昨天（3日）公布國民黨立委林沛祥罷免案的罷免理由及答辯書，投票日將在7月26日舉行。提議人之領銜人陳青逸提出的罷免理由書列7大理由，指控林沛祥是「怠忽職守、親共懶立委」；林沛祥針對罷免理由的7大項目一一答辯，指罷團全靠「造謠一張嘴」。

陳青逸提的罷免理由書有七大項（一）冷眼旁觀通勤安全，不如地方議員；（二）恐嚇施暴成性，玷汙國會尊嚴；（三）羞辱公務員，漠視國家安全；（四）造謠抹黑，誣衊公民團體；（五）歧視女性，羞辱同僚；（六）怠忽職守，背叛民意付託；（七）台灣必須重回民主正軌。

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陳青逸說，林沛祥追隨傅崐萁前往北京，回國後立即與藍白立委聯手刪減台灣政府預算。他強行通過危及憲政民主的爭議法案，罔顧台灣生存發展與國家安全。陳青逸表示，基隆人團結起來，淘汰不關心通勤族權益的懶惰政客，換上有魄力改革通勤安全的新立委。

林沛祥在答辯書反擊，指罷免團體「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」。他要向市民致上最深歉意，這份歉意，並非因為他個人在問政或服務上的怠惰與疏失，而是對於當前因政黨惡鬥而起的罷免，耗費了大量的社會資源。他呼籲民眾，投下不同意票，終結這場政治鬧劇。

提議人之領銜人陳青逸提出的罷免理由七大項目，指國民黨基隆立委林沛祥是親共、怠忽職守立委，才提案連署發動罷免。（資料照，記者俞肇福攝）

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