曝德外長引聯合國憲章當面駁斥王毅！謝志偉：中國濫用2758號決議

我國駐德代表謝志偉分享，繼去年派遣軍艦穿越台灣海峽後，德國外交部長瓦德福（見圖）昨日更告訴訪德的中國外交部長王毅：「聯合國憲章裡禁止使用武力解決爭端的原則，對台灣海峽的現狀亦有效！」（歐新社）

2025/07/04 09:37

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國多年來不斷打擊台灣的外交空間，甚至屢次妄稱「台灣屬於中華人民共和國」，不過我國駐德代表謝志偉分享，繼去年派遣軍艦穿越台灣海峽後，德國外交部長瓦德福昨日更告訴訪德的中國外交部長王毅：「聯合國憲章裡禁止使用武力解決爭端的原則，對台灣海峽的現狀亦有效！」

謝志偉在臉書發文指出，繼去年9月13日，德國前政府不顧中國的抗議，派遣兩艘軍艦自韓國仁川穿越台灣海峽駛抵菲律賓，以示德國認為「台灣海峽為自由也開放的國際水域」之後，昨天德國外交部長告訴來訪的中國外交部長：「聯合國憲章裏禁止使用武力解決爭端的原則，對台灣海峽的現狀亦有效！」對此謝志偉直言，「駐德這些年來，等到這句話，甚感欣慰」。

請繼續往下閱讀...

謝志偉表示，近年來中國持續濫用聯合國大會2758號決議文妄稱「台灣屬於中華人民共和國」，以作為「不排除使用武力『取回』台灣的法理基礎」。這是中國對台法律戰最關鍵的一環！

謝志偉提到，1971年10月25日，聯合國大會通過的2758號決議文只單純在於解決「聯合國裏的『中國』代表權，裡面連「台灣」提都沒提到！怎麼可能變成「中國據此決議文有權擁有台灣」？這是德國相關部會官員在有些場合宣稱，也是對謝志偉說過的。

謝志偉直言，但在昨天，德國等於公開地以更高階的「聯合國憲章」來駁斥中國向所扭曲濫用的「聯合國大會2758決議文」，且是在會後的記者會公開說出。

謝志偉也指出，昨天（週四）德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）和來訪的中國外交部長王毅會面晤談。會後瓦德福在記者會宣讀他與王毅會談的重點。在要求中國不得提供如軍民兩用的戰略物資給侵略烏克蘭的俄國之後，瓦德福接著說了：「亞洲、歐洲及『台灣』的安全問題是互相牽連而息息相關的」。

雖然德國有其一中政策，不過瓦德福提出：「若台灣或南海等局勢升級到失控的情況下，那也會影響到全世界、歐洲及德國的利益」。他強調聯合國憲章裏「禁止使用武力解決爭端」的原則對全球都有效，對台灣海峽亦是。台海現狀只能透過和平且是雙邊都同意的情況下，才能改變」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法