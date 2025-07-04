核三公投辯論黃國昌打頭陣 他狠酸：反方放2018「反核國昌」立牌就好！

核三重啟公投首場說明會或辯論會，黃國昌將代表正方打頭陣。（資料照）

2025/07/04 00:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨力推的「核三重啟公投」將於8月23日投票，中選會將舉辦5場說明會或辯論會，首場預計8月7日登場，據悉正方將由民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌打頭陣。對此，律師林智群忍不住狠酸，反方不用派人，直接放個2018年的黃國昌人形立牌就好，讓大批網友笑翻。

綜合媒體報導，立法院本月3日針對「核三重啟公投」之說明會事宜進行協商，立院代表（正方）需推出5人，民進黨團總召柯建銘爽快表示禮讓，全部委由藍白去推薦，因為綠營本來就是反方，朝野迅速達成協議。5場中選會舉辦的說明會或辯論會，第一場將會在8月7日舉辦，由黃國昌打頭陣，至於另外4名正方代表，藍白會各自推薦2人。至於反方代表（行政院）人選，需要在本月16日向中選會提報。

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目前還不知道8月7日舉辦的是說明會還是辯論會，因為正反代表還需要協商，雙方都同意才能舉辦辯論會，否則以辦理說明會為原則。

回想8、9年前黃國昌主張反核，甚至在2018年以核養綠公投擔任反方的電視發表會代表，如今卻力推核三重啟，引發大批網友嘲諷。而林智群3日在臉書發文狠酸：「黃國昌要親自上核三公投辯論……建議反方不用派人，放黃國昌人形立牌跟他2018年講的話就好了。我們決定派出頭髮比較多的黃國昌！」

網友紛紛笑翻，「派黃國昌跟白國昌辯論」、「他應該是除了阿北之外，最會打臉自己的人」、「拿2018年的黃國昌跟2025年的黃國昌辯論，就相當於練了老頑童周伯通的左右互搏術一樣，左手打右手，右手打左手，好好玩」、「用他的魔法攻擊他」、「怎樣都黃國昌贏耶，佩服佩服，這都能包牌」、「國昌超時空互打」、「昨天的昌打倒今天的昌」。

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