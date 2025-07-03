桃三、桃五選區看板互別苗頭 同意罷免、不同意罷免為鄰

「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲目前唯一一面「同意罷免」看板，與被罷一方魯明哲「不同意罷免」看板，巧妙相連。（記者李容萍攝）

2025/07/03 23:30

〔記者李容萍／桃園報導〕公民團體發動罷免桃園市6席國民黨立委，喊出「光復桃園，6區全罷」，第三選區「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲和第六選區「桃六刪邱」罷免邱若華團隊，近日開始在市區懸掛「同意罷免」看板催票，而被罷一方魯明哲、邱若華則懸掛「不同意罷免」看板，雙方陣營在看板上互別苗頭，就看選民7月26日如何選擇。

「中壢．破蛋除魯」公民團體領銜人羅怡雯今（3）日表示，這次的罷免行動不是惡罷，也不是為罷而罷，人民有權利用選票選擇有才能為民喉舌的代議士，相對就有權利用選票沒收違背民意、不適任的民意代表，這樣才符合民主制度運行的機制，大罷免是為了翻轉選舉歪風。

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羅怡雯說，經志工普查和民眾提供資料，目前魯明哲陣營至少在中壢區懸掛17面不同意罷免看板，而團隊僅上架1面同意罷免看板，雖然這仗是「小蝦米對抗大鯨魚」，資源不對稱，他們仍希望大家都可以關注到罷免這件事，不關心政治的人也應該要反思，為何這次的罷免行動可以搞得這麼大。

反共護台志工聯盟在大溪老街五岔路口懸掛「同意罷免」看板隔日，被罷一方邱若華也掛上「不同意罷免」看板，互別苗頭。（記者李容萍攝）

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