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    賴總統「十講」激藍軍團結？ 綠：罷免民調持平、仍力拚6+4

    罷團「護國大遶境」明天從花蓮誓師出發。（資料照）

    罷團「護國大遶境」明天從花蓮誓師出發。（資料照）

    2025/07/03 22:53

    〔記者陳昀／台北報導〕726大罷免進入倒數，國民黨認為賴總統「團結國家十講」凝聚藍營危機感，危險名單從「3+5」席轉為「3+1」席，罷團也評估得分點僅剩4席。不過，綠營透露，近期民調「沒有變好、也沒有變差」，仍維持「6+4」，上看10席目標。

    據掌握，綠營目前評估除了非罷不可的立法院國民黨團總召傅崐萁，及立委王鴻薇、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、黃建賓，6人仍入列「最危險席次」；台北羅智強、李彥秀，新北廖先翔、洪孟楷、張智倫，桃園牛煦庭、涂權吉，台中廖偉翔、黃健豪等人都機率不低，4縣市只要各罷掉一席，至少再掉4席藍委。

    綠營人士分析，罷免三大要件分別為仇恨值高、贏得不夠多、與同黨在地民代關係不佳，前述國民黨立委幾乎都符合二至三項，最標準的就是新北立委葉元之。民進黨目前對罷免態勢不敢樂觀，將持續透過支援「護國大遶境」等催出公民力量，黨公職協助的力道也會更加強。

    雖然藍營認為賴總統「團結國家十講」激發藍軍團結意識，但知情人士透露，近期民調未受顯著衝擊，「沒有變好、也沒有變差」，因為會對賴總統「十講」不爽的人，什麼都不講他們也會不爽，有認真聽賴論述的人，並不會被操弄，反過來說，民進黨的人，不用聽也會支持罷免。

    不過，該人士也坦言，現階段談名單其實沒有太大意義，受調查的母數還沒有完全進入狀況，大多是憑直覺回答，很難判斷，民進黨在全台各罷區都不敢鬆懈，將加強力道支援所有公民團體。

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